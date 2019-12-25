Более 183 тысяч москвичей обратились в "Мою работу" в 2019 году

Все более популярным в городе становится первый флагманский центр занятости "Моя работа". Этот высококачественный и доступный сервис для горожан, которые испытывают сложности с трудоустройством, открылся в апреле этого года. Но лишь за последние восемь месяцев центр занятости "Моя карьера" провел консультации и помог найти работу 183 тысячам горожан.

Сегодня в банке данных центра занятости населения Москвы числится порядка 136 тысяч вакансий, из них 3974 - для людей с ограниченными возможностями, 1690 подходят для молодых людей, начинающих свой трудовой путь. "Большинство вакансий представлено организациями, работающими в сфере строительства, транспорта, торговли, государственного управления и административной деятельности", - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

У Центра "Моя работа" - долгосрочные партнерские отношения с крупными работодателями столицы. Он проводит открытые отборы, которые значительно облегчают процесс поиска новых сотрудников. Представители компаний оценивают навыки, знания и личностные компетенции кандидатов с помощью деловых игр и различных заданий. HR-специалисты внимательно наблюдают за участниками, оценивая их действия и ответы. В свою очередь, соискатели напрямую знакомятся с потенциальными работодателями. Они узнают о специфике вакантной должности и быстрее определяются с подходящим местом.

Центр активно развивает и дистанционный сервис по подбору персонала. Карьерные консультанты могут получить достоверную информацию о соискателях через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) - узнать его СНИЛС, ИНН, проверить москвича по базам ЕГРЮЛ и ЕГРИП, установить подлинность его паспорта. Такой подход существенно сокращает время, а также расходы на предварительную оценку персонала и позволяет предоставлять работодателю достоверное резюме кандидата.

Анастасия Ракова подчеркнула, что сотрудники центра "Моя работа" уделяют особое внимание вопросам трудоустройства людей с инвалидностью. Так, с августа 2019 года там реализуется уникальный проект "Топ-100 резюме". Работодателю предоставляется полноценная база персонализированных резюме горожан с ограниченными возможностями, которые были составлены карьерными экспертами, а также сопроводительное письмо с результатами тестирования личностных компетенций и качеств соискателя.