Брянец застрелил многодетную мать возле школы

Следствие в Брянской области возбудило уголовное дело по факту жестокого убийства женщины, произошедшего возле здания школы в городе Клинцы.

По данным регионального СК РФ, трагедия произошла около 18 часов 24 декабря у дома № 137 по улице Калинина в Клинцах. По этому адресу располагается средняя школа №3 имени С. Орджоникидзе. Установлено, что 53-летний местный житель выстрелил в свою 42-летнюю супругу. От полученного огнестрельного ранения женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина свел счеты с жизнью.

По факту трагедии следователи возбудили два уголовных дела по п. "д" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконное ношение оружия). Специалисты осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

Как сообщает Вести.ru, трагедия разыгралась на глазах у дочери погибших супругов. Мать, которая за день до этого подала на развод, встречала ребенка из школы. У пары осталось трое детей.