Юным владимирским музыкантам закупили новые инструменты

По нацпроекту "Культура" Петушинская детская школа искусств во Владимирской области получила музыкальные инструменты и оборудование стоимостью более 5 миллионов рублей.

В детской школе искусств города Петушки впервые за много лет появилось новое учебное оборудование и музыкальные инструменты. На их приобретение из областного и районного бюджетов в рамках национального проекта "Культура" направили беспрецедентную сумму - почти 5,2 миллиона рублей.

Благодаря нацпроекту в школе появились новые духовые инструменты (флейты, саксофоны и тубы для духового оркестра), рояль Н.Рубинштейн, гусли, а также кресла для зрительного зала, экспозиционные витрины, стеллаж для сушки рисунков, скульптурный станок, мольберты, этюдники, хореографические станки, интерактивные учебные пособия и методическая литература.

Как отметили в администрации региона, поддержка системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства - одна из приоритетных задач нацпроекта "Культура". В 2019 году десять учреждений дополнительного образования во Владимире, Муроме и Гусь-Хрустальном, в Вязниковском, Киржачском, Ковровском и Петушинском районах, а также областной музыкальный колледж имени А.П. Бородина получили или в ближайшее время получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу на общую сумму около 48 миллионов рублей.

По планам властей, к 2024 году новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой во Владимирской области будет оснащено 31 учебное заведение в сфере культуры и искусства.