В этом году началось строительство Ржевского мемориала Советскому солдату

В ноябре 2018-го в основание мемориала лег первый камень, тогда на огромном пустыре в 250 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе не было ничего, кроме густого бурьяна. Сейчас на земляном холме установлен стальной каркас, примерно на треть собрана 25-метровая фигура советского солдата. Рабочие один за другим наваривают бронзовые фрагменты скульп­туры, их было отлито около шестисот. Время торопит: мемориал планируется открыть 9 мая 2020 года, в день празднования 75-й годовщины Великой Победы.

Накануне прошлого Нового года обозреватель "СОЮЗа" заглянул в крохотную мастерскую авторов мемориала: скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. За пару дней до этого их проект, победивший в российско-белорусском конкурсе, одобрил Владимир Путин.

- Первоначальный образ воина претерпел большие изменения, - рассказывал Андрей. - В итоговом варианте появились вот эти журавли, а тяжелую солдатскую шинель сменила легкая гимнастерка с "летящей" за плечами плащ-палаткой.

Кардинально были переработаны постамент и инфраструктура мемориала.

- На бетонных стенах в основании было решено закрепить листы кортеновской стали, - продолжил Константин, - на которых выгравируют имена красноармейцев, погибших подо Ржевом, а также разместят фотографии участников Ржевской битвы.

Спустя два месяца, в феврале 2019 года, я вновь зашел в мастерскую.

- Вчера у нас в гостях побывали члены оргкомитета по возведению мемориала во главе с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой, - рассказали ребята. - Обсуждались нюансы проекта, вскоре можно начинать лепку фигуры в полный рост.

Две недели спустя, в середине марта, на пустыре близ деревни Хорошево в Тверской области появились вагончики саперов, которым предстояло расчистить поле от оставшихся в земле после войны бое­припасов. Вслед на ними за дело взялись поисковики, которые поднимали останки безымянных солдат. В это же самое время на окраине Москвы Андрей и Константин в арендованном огромном цехе бывшего завода принялись лепить из специальной голубой глины полномасштабную скульптуру солдата. Всю 25-метровую фигуру пришлось "разрезать" на три части и каждую лепить в отдельности.

На листах из кортеновской стали будут выгравированы имена красноармейцев, погибших подо Ржевом

К лету все три части были слеплены, их аккуратно разделили на 600 фрагментов, которые стали готовить для следующего этапа - отливки в бронзе. Для горячих работ была выбрана литейная мастерская скульптора Александра Рукавишникова в Солнечногорске.

- Параллельно, - рассказал Константин, - был завершен проект отдельного павильона. Его построят рядом с монументом, здесь будут проходить встречи, экскурсии, выставки... Мемориал будет обслуживать целый штат людей.

В середине минувшей осени на стройплощадку у деревни Хорошево приехал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и провел рабочее совещание с руководителями подрядных организаций. В эти дни шла укладка плитки по периметру будущего монумента, обустраивались пешеходные дорожки, газоны, высаживались деревья. Из Солнечногорска прибыла первая партия бронзовых деталей. Григорий Рапота заметил, что "масштаб работ огромный, выдержать график очень непросто, и все это требует большого профессионализма..." Также, по словам Госсекретаря, "пора было задуматься и над содержательной стороной музейного комплекса, который должен работать так, чтобы у людей создавалось яркое и полное понимание того, что здесь происходило в 1942-1943 годах... Гости должны осознавать, почему этот мемориал посвящен именно солдату, его жерт­венной готовности отдать жизнь за Родину".

К началу декабря в Солнечногорске было отлито более 80 процентов бронзы, а два яруса скульптур доставлены на площадку.

- Монтаж мы начали с головы, - рассказали рабочие. - Самый нижний журавль будет смонтирован по графику - в середине марта.

Сегодня, накануне Нового года, сборка верхнего яруса центральной фигуры завершается. В апреле - мае будущего года неподалеку от мемориала планируется провести пятую ежегодную Международную поисковую экспедицию "Ржев. Калининский фронт".

В ЭТО ВРЕМЯ

- На сегодня сумма пожертвований на строительство мемориала превысила 304 млн российских рублей. Плюс к этому около 200 млн перечислило Союзное государство. Всего же потребуется 650 миллионов рублей. Только в нынешнем декабре на счет строительства поступило около 33 млн рублей, из которых 32 млн - вклад компании из Казахстана "ЕРГ СЕЙЛЗ". Еще около миллиона собрали простые граждане.

- В октябре в Концертном зале имени П.И. Чайковского Российский национальный молодежный симфонический оркестр дал благотворительный концерт "Героям Ржева посвящается". Средства, собранные от продажи билетов, перечислены в фонд мемориала.

- В декабре в Португалии в городе Оэйраш в честь Дня Неизвестного солдата состоялся благотворительный концерт в память о героях Ржевской битвы. Собранные средства также перечислены на создание мемориала.

- Музей Победы на Поклонной горе в Москве намерен передавать выручку от продажи билетов на создание мемориала.

- Лимитированную серию проездных билетов "Единый", посвященную открытию мемориала, выпустит московское метро в январе следующего года. Ожидается, что они появятся в продаже 20 января. Тираж их составит 400 тысяч экземпляров. На лицевой стороне проездного дизайнеры разместили изображение Ржевского мемориала.