Клиническая больница № 33 города Нововоронежа признана лучшей

Благодаря внедрению Производственной системы "Росатом", клиническая больница №33 г. Нововоронежа признана лучшей среди медучреждений "атомных" городов. Об этом было заявлено на обучающем семинаре, который прошёл в режиме видеоконференции и собрал работников медицинских и образовательных учреждений территорий расположения атомных станций.

Семинар прошел в рамках реализации совместных проектов АО "Концерн Росэнергоатом" и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России по проведению Года охраны труда, здоровья и здорового образа жизни в организациях и на территориях присутствия Госкорпорации "Росатом". Реализация проекта "Бережливая поликлиника" на базе ФГБУЗ КБ №33 стартовала в сентябре 2017 года, благодаря совместному решению ГК "Росатом" и ФМБА. Обучение медицинского персонала проводили специалисты отдела ПСР НВАЭС. За это время проведена оптимизация работы регистратуры, проведения профилактических медицинских осмотров, работы врачей и среднего медицинского персонала, получения справок и санаторно-курортных карт. В результате ликвидированы очереди в регистратуру, время обращения пациента сокращено в 2 раза (c 10 мин до 4,5 мин). Этого удалось добиться за счёт внедрения электронных средств связи, создания оптимальных маршрутов и распределения работы врачей.

"Ключевым принципом организации работы нашей клинической больницы является создание модели такого лечебного учреждения, где приоритеты отданы интересам пациента, уважительному отношению к его времени и созданию комфортных условий пребывания в нашей медицинской организации", - отметил главный врач ФГБУЗ КБ №33 Геннадий Ролдугин.

Если учесть что прохождение ежегодного медицинского осмотра персоналом НВ АЭС сократилось с 6 часов до 3 часов, то суммарная экономическая выгода для работодателя за год составила более 22 тысяч часов рабочего времени.

"Проект "Бережливая поликлиника" - новая модель медицинской организации, где всё стандартизировано, это 9 блоков и 22 критерия, которым необходимо соответствовать. С текущего года налажена системная работа с ФМБА на 9 площадках городов присутствия АЭС. За последние 4 года было реализовано 16000 предложений по улучшению, 2106 проектов, что позволило получить 9 миллиардов рублей", - рассказал Директор Департамента развития ПСР и оперативной эффективности АО "Концерн Росэнергоатом" Сергей Максимов.

В 2020 году в рамках федерального проекта "Новая модель медицинской организации, оказывающая первичную медико-санитарную помощь", в ФГБУЗ КБ №33, при непосредственном участии НВАЭС, планируется реализовать ещё два ПСР-проекта: "Оптимизация прохождения инструментально-диагностических исследований" и "Оптимизация функционирования процедурного кабинета и лабораторного блока".