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25.12.2019 11:10
Проект: В регионах

Кольчугинскую центральную районную больницу ждет модернизация

23 декабря Губернатор Владимир Сипягин обсудил планы модернизации Кольчугинской центральной районной больницы с руководителем районной администрации Максимом Барашенковым, директором департамента здравоохранения Алексеем Мозалевым и и.о. главного врача учреждения здравоохранения Еленой Рогановой. Глава региона также ознакомился с результатами проведенной в больничном городке реновации.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

В этом году в Кольчугинской ЦРБ отремонтированы головная поликлиника №1 на ул. Гагарина, поликлиника №2 на ул. Щербакова и амбулатория врача общей практики на ул. Максимова. Кроме того, установлен лифт в четырехэтажном терапевтическом корпусе. На проведенные работы было направлено около 20 млн рублей.

Также в 2019 году приобретена машина для фтизиопульмонологической помощи. В отделение анестезиологии-реанимации за 1,5 млн рублей из средств Фонда обязательного медицинского страхования поставлен современный наркозно-дыхательный аппарат.

"Основные финансовые вливания пришлись на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в части цифровизации. Закуплено свыше 60 автоматизированных рабочих мест, установлено серверное оборудование, проведена локальная сеть", - сообщил Алексей Мозалев.

Стоит отметить, что учреждение работает над укреплением кадрового потенциала. Только в этом году сюда трудоустроились участковые врачи - педиатр и терапевт, а также анестезиолог-реаниматолог, хирург, невролог, уролог, фельдшеры и медсестры.Владимир Сипягин пообщался с персоналом ЦРБ, в том числе молодым специалистом, выбравшим работу в Кольчугино благодаря областной программе "Земский доктор".

В 2020 году в учреждении планируется провести капитальный ремонт инфекционного отделения. Елена Роганова заверила, что необходимая проектно-сметная документация будет готова в ближайшее время.

Кроме того, областной департамент здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения РФ проработает возможность строительства новой детской поликлиники в Кольчугино на месте старого хирургического корпуса. Разрушающееся здание не подлежит восстановлению и должно быть снесено. На сегодняшний день оно законсервировано.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Владимирской области

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