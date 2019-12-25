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25.12.2019 22:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Столица в подарок

На новогодние праздники в Москву приедут дети из 17 регионов России
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 293(8051)
Москва готовится принять на новогодние праздники детей из 17 регионов России и городов ближнего зарубежья. Приглашение мэра Сергея Собянина получили более 320 мальчишек и девчонок в возрасте от 9 до 15 лет. На этот раз их ждет не просто праздничная, но увлекательная образовательная программа, в ходе которой ребята смогут определиться с будущей профессией. Подробностями с журналистами поделились глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков и председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

"Увидеть новогоднюю Москву, побывать на главной елке страны - мечта любого ребенка. Третьего января мы встретим 26 делегаций из 17 регионов, среди которых Севастополь, республики Крым, Калмыкия и Башкортостан, Брянская, Липецкая, Тверская, Псковская и другие области. Среди наших гостей - ребята из многодетных и социально незащищенных семей, победители и призеры региональных и всероссийских конкурсов и олимпиад. В праздновании Нового года примут участие 323 ребенка, которых будут сопровождать 57 взрослых", - рассказал Виталий Сучков.

Юных гостей ждет специальная образовательная программа "Город открытий"

Московские власти надеются, что школьники надолго запомнят эту новогоднюю поездку. Кроме представления в Государственном Кремлевском Дворце и Елки мэра Москвы в Гостином Дворе их ждет специальная образовательная программа "Город открытий". Екатерина Проничева рассказала, что это первый образовательно-туристический продукт: "Не только знакомство с главными достопримечательностями столицы, но и получение новых навыков и компетенций. Маленькие гости будут разделены на команды и пройдут по отдельным образовательным точкам. Увидят Кремль, "Зарядье", ВДНХ с программами в павильоне "Космос", "Техноград", Останкинскую телебашню, посетят образовательные программы на предприятиях. Наша цель - не только показать, насколько хороша Москва, но и погрузить юных гостей в профориентационные программы".

Например, в российской технологической компании Mail.ru Group ребята узнают, как создаются медийные продукты и программы. Побывают на современном стадионе "Открытие Арена", где посетят музей "Спартак", узнают, как работает и производит напитки завод Coca-Cola. Еще в их списке - технопарк "Сколково", дизайн-завод "Флакон", Третьяковская галерея и другие площадки.

Ряд торговых точек Москвы откажется от продажи спиртного в новогоднюю ночь
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