Национальные проекты в действии: дороги, жилье, экология

Владимирскую область назвали одним из лучших в стране регионов по итогам реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные автодороги" в 2019 году. Такую оценку дал Владимирской области министр транспорта Евгений Дитрих.

По нацпроекту здесь провели различные работы на 47 участках дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также в границах городской агломерации. В этом году дорожный ремонт в регионе велся только с применением новейших технологий и материалов, отметил губернатор Владимир Сипягин на заседании президиума Наблюдательного совета по проектному управлению во Владимирской области.

Серьезные преобразования удалось провести и благодаря другим целевым проектам. Так, программа "Формирование комфортной городской среды" на 2019 год включала благоустройство 151 двора и 84 общественных пространств региона.

Губернатор Владимир Сипягин лично проинспектировал большинство общественных пространств области, отметил как достоинство, так и недостатки при реализации проектов.

- Я не совсем доволен благоустройством общественных территорий. В ряде мест оно выполняется скучно и блекло, в результате общественным пространствам не хватает изюминки" и они рискуют не стать центром притяжения людей, а это наша главная задача, - подчеркнул Владимир Сипягин.

Проекты благоустройства создаются органами местного самоуправления, но профильному департаменту администрации области следует занять в этом вопросе более активную позицию, добавил губернатор.

По нацпроекту "Экология" в этом году большую работу провели в Меленковском районе, где строят станцию обезжелезивания и реконструируют водозабор. На эти цели из бюджетов разного уровня выделено свыше 90 миллионов рублей. Расчищено русло реки Серой в Александровском районе и - частично - русло Унжи в черте города Меленки (эту работу планируют полностью завершить в 2021 году).

Хорошие показатели достигнуты по региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда": расселено 99 жилых помещений общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров. Целевой показатель выполнен на 249 процентов. В новые квартиры переехало 182 человека - 202 процента от плана, установленного федеральными властями.

- В последующие годы мы будем наращивать объемы работы по расселению граждан из непригодного для проживания фонда. Повышение качества жизни людей - наша главная задача, - подытожил Сипягин.