Национальные проекты в действии: дороги, жилье, экология

Новости

В уголовном деле главы Туапсе появился эпизод о крупной взятке 14:53
Кабмин увеличил выплаты за медали крупнейших международных соревнований 14:46
В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком 14:44
В Крыму за 2019 год зафиксировали почти 500 выбросов дельфинов 14:42
В Великом Новгороде подростка убили после отказа полицейских его искать 14:30
Шоураннер "Ведьмака" ответила Марку Хэмиллу по поводу роли Весемира 14:30
Птиц, которых отобрали у петербургских фотографов, выпустят на волю 14:24
На Урале завели дело о массовом отравлении в детсаду 14:20
В Казани пассажиры почти сутки не могут улететь в Череповец 14:19
Названы лучшие двигатели 2020 года 14:16
В Крыму назвали неадекватной реакцию Киева на первый поезд на полуостров 14:14
Испания намерена объявить тендер на покупку тысячи бронемашин 14:12
Раскрыта 150-летняя тайна "загадочного гоминоида" 14:12
Более 183 тысяч москвичей обратились в "Мою работу" в 2019 году 14:11
В Башкирии мошенники от имени властей просят деньги у предприятий 14:07
На Урале написали самое длинное письмо Деду Морозу 14:05
В Выборге на гидрографическом катамаране подняли Андреевский флаг 14:04
В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника 13:57
Песков назвал большим достижением согласование "дорожных карт" России и Беларуси 13:57
"Крузенштерн" зашел в первый порт трансатлантического плавания 13:55
Психолог дала советы по "мягкому" избавлению от стресса 13:45
Стало известно, как будет работать метро в Петербурге в новогоднюю ночь 13:44
Белорусская таможня пополнила годовой бюджет на $4,2 млрд 13:39
Крым попросил Госдуму не запрещать гостевые дома в жилом фонде 13:28
Генри Кавилл рассказал о сложностях подготовки к роли ведьмака 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
25.12.2019 14:06
Проект: В регионах

Национальные проекты в действии: дороги, жилье, экология

Владимирскую область назвали одним из лучших в стране регионов по итогам реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные автодороги" в 2019 году. Такую оценку дал Владимирской области министр транспорта Евгений Дитрих.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

По нацпроекту здесь провели различные работы на 47 участках дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также в границах городской агломерации. В этом году дорожный ремонт в регионе велся только с применением новейших технологий и материалов, отметил губернатор Владимир Сипягин на заседании президиума Наблюдательного совета по проектному управлению во Владимирской области.

Серьезные преобразования удалось провести и благодаря другим целевым проектам. Так, программа "Формирование комфортной городской среды" на 2019 год включала благоустройство 151 двора и 84 общественных пространств региона.

Губернатор Владимир Сипягин лично проинспектировал большинство общественных пространств области, отметил как достоинство, так и недостатки при реализации проектов.

- Я не совсем доволен благоустройством общественных территорий. В ряде мест оно выполняется скучно и блекло, в результате общественным пространствам не хватает изюминки" и они рискуют не стать центром притяжения людей, а это наша главная задача, - подчеркнул Владимир Сипягин.

Фото: Администрация Владимирской области
Владимирская область вложит 1,5 миллиарда рублей в борьбу с раком

Проекты благоустройства создаются органами местного самоуправления, но профильному департаменту администрации области следует занять в этом вопросе более активную позицию, добавил губернатор.

По нацпроекту "Экология" в этом году большую работу провели в Меленковском районе, где строят станцию обезжелезивания и реконструируют водозабор. На эти цели из бюджетов разного уровня выделено свыше 90 миллионов рублей. Расчищено русло реки Серой в Александровском районе и - частично - русло Унжи в черте города Меленки (эту работу планируют полностью завершить в 2021 году).

Хорошие показатели достигнуты по региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда": расселено 99 жилых помещений общей площадью почти четыре тысячи квадратных метров. Целевой показатель выполнен на 249 процентов. В новые квартиры переехало 182 человека - 202 процента от плана, установленного федеральными властями.

- В последующие годы мы будем наращивать объемы работы по расселению граждан из непригодного для проживания фонда. Повышение качества жизни людей - наша главная задача, - подытожил Сипягин.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Реализация национальных проектов во Владимирской области

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о размере и целях "новогоднего капитала" пенсионера
Выросло число пострадавших при аварии с вертолетом в Красноярском крае
Захарова: Тезис о недопустимости переписывания истории не приняли в Польше
Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту
Глава Минпромторга: Компании Apple невыгоден уход из России