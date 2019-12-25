Названы самые успешные города Подмосковья

Лучшими городами Подмосковья в этом году стали Ивантеевка, Котельники и Реутов. Они набрали высшие баллы в ежегодном рейтинге муниципалитетов, итоги которого озвучил на высшем совете Московской области губернатор Андрей Воробьев.

Рейтингование муниципалитетов проводится в Подмосковье уже несколько лет и определяет эффективность работы местной власти. Рейтинг составляется по сумме пятидесяти показателей, среди которых есть как сугубо экономические - например, объем привлеченных инвестиций, количество открытых за год новых предприятий, средняя зарплата или уровень безработицы, так и исключительно социальные - обеспеченность детсадами и поликлиниками, состояние транспорта, возможности для отдыха граждан, количество жалоб, поступивших из конкретного муниципалитета на портал "Добродел".

Областному правительству рейтинг помогает видеть динамику развития муниципалитетов. Последние тоже имеют возможность наблюдать свое перемещение внутри рейтинга и стараются улучшать позиции - именно поэтому победители каждый год разные. "Итоги подводит машина", - напомнил Воробьев. Ну а жителям области рейтинг дает возможность знать, что "самочувствие" муниципалитета оценивается не только по отчетам глав, которые всегда носят позитивный характер, но и по независимым, одинаковым для всех показателям, не всегда зависящим даже от величины местного бюджета.

Всегда есть победители и по отдельным номинациям. К примеру, в этом году Черноголовка была отмечена за лучший сбор налогов, Мытищи - за качество образования, Одинцовский округ - за позитивные перемены в здравоохранении. За ударное строительство объектов социальной инфраструктуры был отмечен Богородский округ. За решение экологических проблем - Егорьевск. Можайск в этом году признали самым безопасным муниципалитетом, а Наро-Фоминск - самым отзывчивым, здесь власть лучше всего реагировала на жалобы в "Доброделе".

Это беспристрастный рейтинг: его итоги подводит машина. Именно поэтому победители каждый год разные

Все победители и призеры получают денежные премии, которые обычно тратятся на дополнительное благоустройство.

Андрей Воробьев также напомнил, что более четверти бюджета Московской области в этом году было распределено по итогам голосования жителей на портале "Добродел". Граждане сами выбирали, какие дворы, дороги и поликлиники ремонтировать в первую очередь, где прежде всего нужны детские и спортивные площадки.