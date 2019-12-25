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25.12.2019 22:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Махнем в Котельники?

Названы самые успешные города Подмосковья
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 293(8051)
Лучшими городами Подмосковья в этом году стали Ивантеевка, Котельники и Реутов. Они набрали высшие баллы в ежегодном рейтинге муниципалитетов, итоги которого озвучил на высшем совете Московской области губернатор Андрей Воробьев.

Рейтингование муниципалитетов проводится в Подмосковье уже несколько лет и определяет эффективность работы местной власти. Рейтинг составляется по сумме пятидесяти показателей, среди которых есть как сугубо экономические - например, объем привлеченных инвестиций, количество открытых за год новых предприятий, средняя зарплата или уровень безработицы, так и исключительно социальные - обеспеченность детсадами и поликлиниками, состояние транспорта, возможности для отдыха граждан, количество жалоб, поступивших из конкретного муниципалитета на портал "Добродел".

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Областному правительству рейтинг помогает видеть динамику развития муниципалитетов. Последние тоже имеют возможность наблюдать свое перемещение внутри рейтинга и стараются улучшать позиции - именно поэтому победители каждый год разные. "Итоги подводит машина", - напомнил Воробьев. Ну а жителям области рейтинг дает возможность знать, что "самочувствие" муниципалитета оценивается не только по отчетам глав, которые всегда носят позитивный характер, но и по независимым, одинаковым для всех показателям, не всегда зависящим даже от величины местного бюджета.

Всегда есть победители и по отдельным номинациям. К примеру, в этом году Черноголовка была отмечена за лучший сбор налогов, Мытищи - за качество образования, Одинцовский округ - за позитивные перемены в здравоохранении. За ударное строительство объектов социальной инфраструктуры был отмечен Богородский округ. За решение экологических проблем - Егорьевск. Можайск в этом году признали самым безопасным муниципалитетом, а Наро-Фоминск - самым отзывчивым, здесь власть лучше всего реагировала на жалобы в "Доброделе".

Это беспристрастный рейтинг: его итоги подводит машина. Именно поэтому победители каждый год разные

Все победители и призеры получают денежные премии, которые обычно тратятся на дополнительное благоустройство.

Андрей Воробьев также напомнил, что более четверти бюджета Московской области в этом году было распределено по итогам голосования жителей на портале "Добродел". Граждане сами выбирали, какие дворы, дороги и поликлиники ремонтировать в первую очередь, где прежде всего нужны детские и спортивные площадки.

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