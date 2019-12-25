Обозреватель "СОЮЗа" провела день в настоящем мышином царстве

По восточному календарю вот-вот наступит год Белой Металлической Мыши. Астрологи говорят, что это чуткое и сообразительное животное, а словечко "металлическая" свидетельствует о железном характере усатого символа. А какие они, эти мыши, на самом деле?

Вдоль по шпалам

В Москве есть настоящее мышиное царство - знаменитый Театр "Уголок Дедушки Дурова", в котором вот уже более ста лет дают совершенно уникальный аттракцион: мышиную железную дорогу. Это мини-спектакль, в котором все роли исполняют только мыши, прямо-таки ежедневный мышиный бенефис.

"Мышиных машинок", как называют эти железные дороги сами сотрудники театра, в Уголке две. Одна из них построена еще самим Дуровым в начале XX века! Она находится в музее театра, и ее до сих пор каждый день запускают для маленьких посетителей. Это виртуозно сделанный "живой" макет: по полям, по горам едет поезд, день сменяет ночь, а северный заснеженный пейзаж за счет смены освещения и фосфоресцирующих красок сменяется южным - знойным, с синим морем. Второй аттракцион занимает отдельный, хоть и крошечный, зал. Его круглая сцена представляет собой некий волшебный мир - собственно, представление, которое на этой сцене дают, и называется "На мышиной планете". Принцип здесь тот же: поезд с вагончиками чухает по рельсам, едет через горы, моря, реки, города, а вокруг то идет дождь и гремит гром, то восходит ясное солнце. Дорога была построена к Олимпиаде-80, потом обновлена к Олимпиаде в Сочи в 2014 году, и пассажиры ее были спортсменами, а сейчас спортивная тема немного отошла, и герои сказки едут просто красиво жить на курорте.

На обоих макетах служит своя труппа талантливых артистов, состоящая из десятка голов. Или хвостов. На первый взгляд ничего особенного от них не требуется. Они выходят группками из здания вокзала, деловито рассаживаются по вагонам, толкаясь и суетясь, а потом с любопытством выглядывают из окошек поезда. Да, все они - мыши, живые, белые и, пожалуй, правда, с железным характером. Ведь почти месяц занимает обучение группки упрямых мышек-студентов (как называют их сотрудники театра) этой премудрости.

Именно на дрессировку мы и напросились после спектакля. Дрессировщица Валентина Снопова впервые пришла в театр в 13 лет, юннаткой, и вот уже 54 года работает здесь с самыми разными животными, разучивая с ними виртуозные номера. Сейчас ее труппа - девять белых мышей. С невероятным терпением Валентина Николаевна и ее надежный помощник Александр то залезают на сцену-макет, то спрыгивают с него, то отправляют, то останавливают поезд, бесконечно выпускают и собирают своих крошечных артистов. Мышки идут на лакомство, разложенное в вагончиках, но это не так-то просто: выйти в нужный момент организованной толпой, сесть по вагонам, не удрать и не подраться. А ведь полспектакля еще и происходит в темноте, при одном луче света. Знают ли эти мыши, кто их хозяин?

- Конечно, - отвечает нам Валентина Николаевна. - Ведь видите, они не кусают нас. Прекрасно знают, что подошел человек - значит, сейчас даст им что-то вкусненькое.

Не царских кровей

Наверное, такие умные и воспитанные мыши - это некая особая порода голубых кровей? Но оказывается, нет, воспитать можно мышку самого простецкого происхождения!

- Это самые простые мыши-альбиносы, мы берем их на той же базе, откуда берут грызунов на корм хищникам и в лаборатории на опыты.

Оказывается, вся труппа - мальчики. Это позволяет избежать бесконтрольного размножения. А кроме того, мальчики чуточку крупнее (какие же тогда девочки?), и их лучше видно в окошечки поезда. Честно скажу, отличить одну мышку от другой невозможно. Ни внешне, ни по повадкам. Зато поэтому у дрессировщика не появится любимчика - все любимые.

Сейчас, когда мыши объявлены символом года, многие жаждут держать их как домашних питомцев. Специалисты нам рассказали, что в этой идее нет ничего плохого: они неприхотливы, забавны, надо только смотреть, чтобы не разбежались кто куда. Мышке лучше быть не одной. Это животное компанейское. Дрессировщики в театре, например, заметили, что их артисты хоть и не могут создавать супружеских пар, но явно стараются держаться своими дружескими "тусовками" по 4-5 хвостов.

...Ценой неимоверного усилия воли из Уголка Дурова мы ушли без мышей. Но уже навели справки и приценились: купить символ года можно за сущий пустяк - 40 российских рублей. Кормить его нужно зерновыми смесями, а в качестве лакомства можно давать все, что едите сами, даже бутербродики. И оказывается, мышек можно купать. Как бонус: они не шумят, не лают, их не надо выгуливать в пять утра.