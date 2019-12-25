Пассажир упал на пути на "фиолетовой" ветке московского метро

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Беговая" до "Таганской" было приостановлено движение из-за упавшего на пути пассажира. Об этом сообщает Московский метрополитен.
"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в Twitter столичной подземки.
Инцидент произошел на станции "Пушкинская" примерно в 7:50, пассажир упал под прибывающий поезд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. Для извлечения пассажира было снято напряжение контрактного рельса.
В настоящее время движение поездов на "фиолетовой" линии московского метро восстановлено и вводится в график.
На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.— Московское метро (@MetroOperativno) 25 декабря 2019 г.