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25.12.2019 08:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажир упал на пути на "фиолетовой" ветке московского метро

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции "Беговая" до "Таганской" было приостановлено движение из-за упавшего на пути пассажира. Об этом сообщает Московский метрополитен.

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"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в Twitter столичной подземки.

Инцидент произошел на станции "Пушкинская" примерно в 7:50, пассажир упал под прибывающий поезд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник. Для извлечения пассажира было снято напряжение контрактного рельса.

В настоящее время движение поездов на "фиолетовой" линии московского метро восстановлено и вводится в график.

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