Воронежец Игорь Ларин работает дворником, ухаживает за больной матерью и пишет песни. Это его единственный способ общения с миром: говорить 38-летний бард практически не может - только петь.

Когда Ларину было четыре года, его сильно напугала соседская собака. Дворняга средних размеров просто уперлась передними лапами мальчику в грудь. Тот на несколько дней онемел. Звуки потом вернулись, но сложить их в слова уже почти не получалось - мешало сильнейшее заикание. Несколько лет мама водила мальчика по врачам и даже по знахаркам - те "выливали испуг". Но все, чего удавалось добиться - временного улучшения до первого стресса.

Игорь окончил школу - мама договорилась с завучем, чтобы его не вызывали к доске, а пишет Ларин хорошо. Когда надо сказать что-то посложнее "Здравствуйте" или "Спасибо", Игорь достает блокнот, ручку и строчит мелким кудрявым почерком строчку за строчкой. Но когда он берет в руки гитару, заикание исчезает - поет Ларин чистым, чуть звенящим голосом.

Песни он начал писать еще в школе, а через десять лет после выпуска встретил свою музу. Это была врач, лечившая его маму. Ей Игорь посвятил свои самые проникновенные баллады.

- Она замужем, воспитывает ребенка, я не могу назвать ее имя. Это была неразделенная любовь, но благодаря ей появились мои лучшие песни, - пишет Игорь. У музы есть все его альбомы.

Казалось бы у Игоря есть все основания впасть в депрессию, но на плаву его удерживает музыка и вера

У рослого, видного мужчины было немало романов, иногда продолжительных, но последние семь лет Игорь один - живет с тяжело больной матерью и братом-инвалидом.

Найти хорошую работу с таким недугом, как у Ларина, непросто: он собирал тележки в супермаркете, был грузчиком, в последнее время подметает дворы, периодически подрабатывая в клининговой компании. Несмотря на явную проблему с речью, инвалидность и сопутствующие ей льготы мужчина оформить не смог.

- Получить группу при логоневрозе невозможно. Я пять раз проходил медико-социальную экспертизу в главном бюро МСЭ, но всякий раз получал отказ, - пишет Ларин.

Казалось бы, у Игоря есть все основания впасть в депрессию, но нет - на плаву его удерживают музыка и вера. По воскресеньям Ларин ходит в церковь, изучает Библию, но больше всего любит петь - тогда слова выходят из него не мучительно, а свободно. Игорь не раз выступал на бардовских фестивалях, засветился на паре городских телеканалов. В канун 2011 года подруга подарила ему дорогую гитару - четвертую по счету. На этот Новый год друзья пообещали преподнести ему смартфон с доступом в интернет - правда, он приноровился шустро писать смс и на своем кнопочном телефоне.

Друзей у Ларина много - из самых разных сфер.

- С одними познакомился, работая дворником, с другими - в церкви, с третьими - вообще случайно. Но все они - очень хорошие люди!

Компетентно

Ольга Жукова, врач-логопед областной детской больницы N 1:

- Во время пения используется диафрагменное дыхание, а не ключичное, как при разговоре. Заикание - спазм артикуляционных мышц. При вокализации они плавно перестраиваются на другой режим работы, по-иному работают голосовые связки, поэтому люди даже с тяжелыми формами заикания могут свободно петь. Мы используем пение для коррекции определенных видов недуга, но успех лечения во многом зависит от душевного настроя пациента. Очень важно, чтобы он не воспринимал заикание как приговор или увечье. В конце концов, Ньютон, Дарвин и Черчилль тоже заикались, но это не помешало им стать великими. С детьми мы придумываем игру, как перехитрить заикание, скрыть его. Например, можно заменять сложные слова синонимами, более простыми в произношении. А если относится к заиканию легко, без обреченности, то и вылечить его будет проще.