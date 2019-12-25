Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье решат за 3-5 лет

Чтобы решить все проблемы обманутых дольщиков, купивших, но так и не получивших жилье в Московской области, понадобится до пяти лет. Об этом на встрече с журналистами заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы уже решили проблемы 60 тысяч дольщиков. Но для того, чтобы окончательно закрыть этот вопрос, нужно еще миллиардов 80 с социальной инфраструктурой. Горизонт этой проблемы - три-пять лет", - отметил губернатор, добавив, что в этом году ключи от долгожданных квартир получили порядка 19 тысяч человек из числа обманутых дольщиков.

В 2020-м планируется восстановить в правах еще 15,5 тысячи человек.