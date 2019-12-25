В Костроме символы Нового года отлили в металле

В Костроме накануне праздников открылась необычная выставка под названием "Новогодний оливье". Символы Нового года, в том числе большую сверкающую елку, мастера-ювелиры отлили в металле, а в качестве модели в одной из витрин впервые появилась темнокожая Снегурочка.

В Костромском музее ювелирного искусства 25 декабря открылась выставка "Ювелирный оливье". Ее экспонатами стали не кулинарные изыски, а посвященные наступающему празднику произведения известных художников-ювелиров, выполненные из золота, серебра, меди и различных сплавов с украшениями из драгоценных и полудрагоценных камней.

Как отметил на открытии экспозиции директор музея, кандидат культурологии Денис Иванцов, салат оливье уже много лет считается одним из традиционных символов Нового года.

- Оливье - это популярный салат из нескольких ингредиентов, которые в соединении дают уникальный вкус, его тайна долго держалась в секрете. "Ювелирный оливье" - выставочный коллективный проект шести художников и художественных союзов с собственным авторским стилем и "вкусом", - рассказал он.

Дизайнеры творческой мастерской "Ёшкин кот" представили зрителям витрину с шелковой новогодней елкой, украшенной игрушками, выполненными в технике горячей эмали. Ювелир Юлия Криницина воплотила в металле авторскую интерпретацию новогодней сказки о Щелкунчике и Мышином короле. Ее коллега Александр Шарифуллин оформил витрину изысканными колокольчиками, фигурками сверкающих поросят и прожорливых мышей, восседающих с вилкой на куске драгоценного сыра.

Дизайнер Ирина Грааль представила украшения из камней, обрамленных узорами из скани, а художница Татьяна Мозохина создала забавную композицию "пира мышей" - символов наступающего 2020 года.

Пожалуй, самой необычной оказалась витрина в исполнении ювелиров Веры и Ильи Палкиных, главным экспонатом которой стала примеряющая авторские украшения в этно-стиле темнокожая Снегурочка.

Кострома в течение многих лет сохраняет за собой звание ювелирной столицы России. В регионе работает 1100 ювелирных предприятий и предпринимателей, которые обеспечивают рабочими местами более 15 тысяч человек. Это четверть всех занятых в ювелирной отрасли страны. В Костромской области производится более половины отечественных изделий из золота и серебра. На долю костромских компаний приходится более 50 процентов всего объема изделий из драгоценных металлов, поставляемых за рубеж. В 2018 году предприятия региона экспортировали продукцию на общую сумму более 46 миллионов долларов США.

Выставка "Ювелирный оливье" будет действовать в Костромском музее ювелирного искусства до 25 февраля.