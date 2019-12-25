Суд отправил бывшего замминистра Солдатова по домашний арест

Бывший замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Солдатов отправлен под домашний арест. Такое решение вынес Тверской суд Москвы. Экс-чиновника, одного из основоположников интернета в России, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Решение было вынесено почти две недели назад, однако о нем стало известно только сейчас.

"Суд 13 декабря отказался удовлетворять ходатайство следствия об избрании Солдатову меры пресечения в виде заключения под стражу, избрав ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 января", - приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Ольги Бондаревой.

Ранее сообщалось, что речь идет о переносе 490 тысяч IPv4-адресов одного из российских НИИ на серверы чешской компании, совладельцем которой стал бывший чиновник. Солдатов работал замглавы Минкомсвязи в 2008-2010 годы.