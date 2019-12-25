В Московском зоопарке родился детеныш редкого суматранского орангутана

В столичном зоопарке родился один из самых редких приматов планеты - суматранский орангутан. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Детеныш весит около 1,5 кг и уже, как и взрослые представители вида, покрыт рыжевато-бурой шерстью. По словам директора столичного зоосада Светланы Акуловой, самостоятельно исследовать мир малыш начнет лишь через три месяца, а пока что мать не выпускает его из рук. Пол новорожденного пока неизвестен - провести осмотр специалисты смогут не раньше, чем через несколько месяцев.

По словам Акуловой, рождение суматранского орангутана - очень значимое событие, ведь численность этого вида в природе неуклонно снижается. "Поэтому так важно создать стабильную резервную популяцию в зоопарках мира", - отмечает она.

Суматранский орангутан занесен в Международную Красную книгу как близкий к угрозе исчезновения вид. В природе его можно встретить на острове Суматра в Индонезии, общая численность этих животных не превышает 14 тысяч особей. На сегодняшний день в Московском зоопарке обитают четыре суматранских орангутана.