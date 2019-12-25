В Москве появился фонд защиты прав дольщиков

На столичном строительном рынке появилась новая структура - Московский фонд защиты прав дольщиков. Его на днях официально зарегистрировало министерство юстиции, а информацию об организации внесли в Единый государственный реестр юридических лиц. Первые задачи перед фондом уже поставлены - ему предстоит достроить семь проблемных жилых комплексов.

Напомню, решение о создании фонда в октябре этого года приняло правительство Москвы - он на 100% принадлежит городу, а учредителем выступает Москомстройинвест. Его председатель Анастасия Пятова рассказала "РГ", что фонд позволит эффективнее решать проблемы обманутых дольщиков. "Во-первых, он будет сам выступать в качестве застройщика и достраивать дома, в которых люди уже давно должны были получить квартиры, - говорит она. - Во-вторых, финансирование фонда будет вестись за счет средств городского бюджета. Обманутые дольщики получат именно квартиры, а не денежные компенсации".

Фонд будет сам выступать в качестве застройщика

Благодаря созданию фонда Москомстройинвест сможет инициировать банкротство застройщиков через суд, если они окажутся не в состоянии продолжать строительство. Сам фонд в этой ситуации выступит в роли приобретателя домов, недостроенных застройщиком. Раньше такого права у города не было, что приводило порой к затягиванию сроков ввода в строй новостроек. Застройщик не мог их достроить, но и не спешил это признавать, из-за чего люди не могли получить даже статуса обманутого дольщика.

Пятова говорит, что в настоящее время определены семь ЖК, достройкой которых займется фонд, - это "Академ Палас", "Легенда", "Воскресенское", "Малыгина, 12", "Троицк Е-39", "Остров Эрин" и дом в поселке Кокошкино на ул. Труда, 8. У каждого своя довольно драматичная история.

К примеру, малоэтажный жилой комплекс с красивым названием "Легенда" начали строить еще в 2014 году, а закончить должны были в 2016-м, но этого так и не произошло. В прошлом году застройщика признали банкротом. Куда делись деньги обманутых дольщиков, выясняет следствие, а надежда у людей осталась только на город. Своих квартир ждут сотни человек.

По словам Пятовой, на первоочередные мероприятия по достройке жилых комплексов фонд получит из бюджета порядка 6 млрд рублей. Этих денег достаточно, чтобы провести обследование простаивающих домов и подготовить проектную документацию по достройке. "Окончательные суммы, необходимые для сдачи жилья в эксплуатацию, станут известны после проведения экспертизы", - объяснила глава Москомстройинвеста. Первые подготовительные работы на замерших стройках начнут в следующем году.

Напомню, всего в столице сегодня около 13 тысяч обманутых дольщиков, которые ждут сдачи проблемных домов по 34 адресам. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, все эти объекты сейчас достраиваются по "дорожным картам" и будут готовы не позднее 2023 года.

С 2011 года квартиры получили 16,3 тысячи московских обманутых дольщиков. Только в этом году в эксплуатацию ввели 15 домов-долгостроев. Появление новых обманутых дольщиков должны предотвратить новые правила, действующие с 1 июля - в соответствии с ними застройщики больше не получают деньги у людей напрямую. Они попадают сначала на специальный банковский счет, где ждут окончания стройки. Пока по таким правилам работает каждая пятая стройка Москвы. Никаких непреодолимых сложностей, которые предсказывали строителям при переходе на финансирование банками, застройщики не испытывают, говорит Марат Хуснуллин.