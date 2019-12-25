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25.12.2019 17:17
Проект: В регионах

В Муроме открыли парк после масштабной реконструкции

Благоустройство парка имени 50-летия Советской власти завершилось в Муроме. Работы шли с 2017 года. Всего на реконструкцию в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" выделили более 81,5 миллиона рублей.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

В парке появилось современное детское и спортивное оборудование, площадка для занятия экстремальными видами спорта, два фонтана и запоминающиеся арт-объекты. Входную группу отремонтировали, аллеи - вымостили современной тротуарной плиткой. По всей территории установили качели, скамейки, урны и уличные светильники. Кроме этого, преобразился стадион имени Виктора Лосева и сквер рядом с ним.

Фото: Администрация Владимирской области
Во Владимирской области открыли многофункциональный стадион

Как рассказал глава Мурома Евгений Рычков, в следующем году в парке появится пруд в форме восьмерки (зимой его можно будет использовать как каток), несколько спортплощадок и зона для дрессировки собак.

- Великолепный проект! Это будет один из лучших парков области. В нем уже создано несколько точек притяжения. Общественные пространства сделаны с фантазией, с душой, с вниманием к потребностям людей, - подчеркнул губернатор Владимир Сипягин.

По его словам, опыт муромских специалистов обязательно будут использовать при разработке других проектов благоустройства общественных пространств.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Победы команды губернатора Владимира Сипягина

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