В Муроме открыли парк после масштабной реконструкции

В парке появилось современное детское и спортивное оборудование, площадка для занятия экстремальными видами спорта, два фонтана и запоминающиеся арт-объекты. Входную группу отремонтировали, аллеи - вымостили современной тротуарной плиткой. По всей территории установили качели, скамейки, урны и уличные светильники. Кроме этого, преобразился стадион имени Виктора Лосева и сквер рядом с ним.
Как рассказал глава Мурома Евгений Рычков, в следующем году в парке появится пруд в форме восьмерки (зимой его можно будет использовать как каток), несколько спортплощадок и зона для дрессировки собак.
- Великолепный проект! Это будет один из лучших парков области. В нем уже создано несколько точек притяжения. Общественные пространства сделаны с фантазией, с душой, с вниманием к потребностям людей, - подчеркнул губернатор Владимир Сипягин.
По его словам, опыт муромских специалистов обязательно будут использовать при разработке других проектов благоустройства общественных пространств.