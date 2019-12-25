В Муроме открыли парк после масштабной реконструкции

Благоустройство парка имени 50-летия Советской власти завершилось в Муроме. Работы шли с 2017 года. Всего на реконструкцию в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" выделили более 81,5 миллиона рублей.

В парке появилось современное детское и спортивное оборудование, площадка для занятия экстремальными видами спорта, два фонтана и запоминающиеся арт-объекты. Входную группу отремонтировали, аллеи - вымостили современной тротуарной плиткой. По всей территории установили качели, скамейки, урны и уличные светильники. Кроме этого, преобразился стадион имени Виктора Лосева и сквер рядом с ним.

Как рассказал глава Мурома Евгений Рычков, в следующем году в парке появится пруд в форме восьмерки (зимой его можно будет использовать как каток), несколько спортплощадок и зона для дрессировки собак.

- Великолепный проект! Это будет один из лучших парков области. В нем уже создано несколько точек притяжения. Общественные пространства сделаны с фантазией, с душой, с вниманием к потребностям людей, - подчеркнул губернатор Владимир Сипягин.

По его словам, опыт муромских специалистов обязательно будут использовать при разработке других проектов благоустройства общественных пространств.