Владимирская область получит грант за эффективность работы власти

Владимирская область получит 781 миллион рублей из 45 миллиардов, которые правительство России распределило между субъектами за достижение показателей оценки эффективности работы высших должностных лиц и региональных органов власти.

Распоряжение о распределении 45 миллиардов рублей между 50 регионами, попавшими в рейтинг, опубликовано 3 декабря на сайте правительства России. Распоряжением распределены гранты в форме межбюджетных трансфертов субъектам РФ за достижение значений показателей эффективности работы губернаторов и деятельности региональных органов исполнительной власти.

В 2019 году для оценки эффективности деятельности губернаторов и их команд использовались следующие показатели: уровень доверия к власти (президенту России, высшим должностным лицам субъектов Федерации); количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики; численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; уровень реальной среднемесячной заработной платы; объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета; уровень бедности; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; естественный прирост населения и уровень образования.

Утверждая распределения грантов на заседании правительства 28 ноября 2019 года, премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что в этом году финансовая помощь достигшим показателей эффективности работы региональной власти субъектам была увеличена вдвое.

-Также в повестке дня - выделение грантов регионам, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам прошлого года. Напомню, что в прошлом году эти гранты получили 40 регионов на сумму 20 миллиардов рублей. В этом году поощрение получат 50 субъектов Федерации на общую сумму 45 миллиардов рублей. Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач, - заявил председатель правительства РФ.