Владимирская область стала привлекательнее для инвесторов

В 2019 году регион улучшил свои позиции в общероссийском рейтинге инвестиционной привлекательности.

Владимирская область заняла в нем 39 место из 85, поднявшись на одну строчку. Цифры говорят сами за себя: вложения в основной капитал за три квартала года составили 52,6 миллиарда рублей, что на 26,4 процента больше, чем в аналогичном периоде 2018-го.

Все основные социально-экономические показатели региона, судя по данным за январь – октябрь, демонстрируют уверенный рост. Так, оборот организаций в сравнении с тем же отрезком 2018 года увеличился на 12,5 процента, превысив 845,3 миллиарда рублей. Индекс промышленного производства – на 3,4 процента (в среднем по России этот показатель составляет 2,7 процента).

Почти на треть вырос грузооборот автомобильного транспорта. На 31 процент увеличился объем ввода жилья: за десять месяцев 2019 года во Владимирской области построено свыше 578 тысяч квадратных метров.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в сфере добычи полезных ископаемых увеличился на 16 процентов, в обрабатывающих производствах – на 7,5. Положительную динамику показали также такие отрасли, как общественное питание и розничная торговля.

Среднемесячная зарплата по региону в январе – августе 2019 года достигала 31 708 рублей, что на 6,5 процента выше, чем за аналогичный период 2018-го.

Доля Владимирской области в общероссийском инвестиционном потенциале – 0,8 процента. По мнению экспертов, показатель имеет тенденцию к росту. Наиболее благоприятные условия для развития во Владимирской области сложились в сфере инноваций, строительства и обслуживания инфраструктуры, а также в туризме.