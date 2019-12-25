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25.12.2019 11:19
Проект: В регионах

Владимирская область укрепляет связи с белорусскими строителями

24 декабря Губернатор Владимир Сипягин провел встречу с генеральным директором ОАО "МАПИД" Николаем Милошевским и представителем этой белорусской компании в России Павлом Тишевичем. В общении также приняли участие врио первого заместителя главы региона Максим Брусенцов, директор департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности Денис Давыдов, представители других структурных подразделений администрации Владимирской области.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Стороны обсудили возможность участия белорусской компании в строительстве объектов социальной инфраструктуры во Владимирской области. У нее уже есть опыт успешного сотрудничества с рядом российских регионов.

Фундаментом для этой работы стало Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между администрацией Владимирской области и Правительством Республики Беларусь. Оно было заключено по итогам встречи Губернатора Владимиром Сипягина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко, состоявшейся в ходе Петербургского международного экономического форума в июне текущего года.

"Компания "МАПИД" - одно из старейших строительных предприятий Белоруссии. Мы качественно строим социально важные объекты за свой счет "под ключ". Всего за 30 дней осуществляем монтаж дома, еще за 60-80 - полную отделку помещений, устанавливаем всю необходимую сантехнику, приборы учета воды и энергии. В числе основных принципов компании - применение ресурсо- и энергосберегающих решений, позволяющих в будущем минимизировать расходы на отопление и содержание дома. Тот же принцип применяется и при строительстве других социальных объектов, например, детских садов, школ, больниц", - сообщил Павел Тишевич.

Напомним, в этом году при участии белорусской компании "МАПИД" построена школа на 1000 мест в Собинке - одна из лучших во Владимирской области.

"В добросовестности и качестве работы белорусов сомнений не возникает. Мы готовы продолжать сотрудничество с вами и дальше, открыты к диалогу, обсуждению совместных планов и проектов. Все, что связано с улучшением жизни во Владимирской области, нами всегда приветствуется и поддерживается", - отметил Владимир Сипягин.

Глава региона поручил создать рабочую группу из представителей профильных департаментов областной администрации и белорусской компании "МАПИД" для проработки вопросов совместного строительства в регионе школ, детских садов и медицинских объектов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Владимирской области

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