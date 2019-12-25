Владимирская область вложит 1,5 миллиарда рублей в борьбу с раком

Во Владимирской области началась масштабная реформа онкологической службы, которая повысит качество оказания медицинской помощи жителям региона.

Как сообщает администрация Владимирской области, до конца 2024 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" власти региона направят более 1,5 миллиарда рублей на поэтапное техническое переоснащение онкологической службы. Для государственных больниц и поликлиник закупят 146 позиций необходимых медицинских изделий.

Первые поставки специализированного оборудования уже начались. В областной клинический онкологический диспансер поступили 20 наименований медицинской техники, в том числе пять хирургических стоек эндовидеоскопических комплексов, которые предназначены для проведения лапароскопических операций на ЛОР-органах, органах брюшной полости, грудной клетки и средостения, а также на органах малого таза и мочеполовой системы.

- Такие операции выполняются через небольшие отверстия с использованием специальных инструментов, что сводит к минимуму травматизацию организма и вероятность осложнений, - пояснили в областном департаменте здравоохранения.

Еще три эндовидеоскопические стойки, которые предназначены для обследования пищевода, желудка, толстой кишки и дыхательной системы, получили поликлиника онкодиспансера. Арсенал владимирских онкологов пополнился таким высокотехнологичным оборудованием, как аппарат рентгенотерапии, медико-биологический микроскоп для гистологических и иммуногистохимических исследований, многофункциональные хирургические столы, биохимический анализатор. Приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, монитор для слежения за состоянием пациентов, электрохирургический генератор для выполнения широкого спектра хирургических вмешательств, ультразвуковой гармонический скальпель для лапароскопических операций.

До конца текущего года во владимирский онкодиспансер должен поступить ангиограф - рентгенологический комплекс для диагностики сосудов и проведения сложных операций, три монитора для слежения за состоянием пациентов в отделение реанимации и интенсивной терапии, роботизированная система для проведения молекулярно-генетических исследований и многое другое оборудование.

По планам властей, для повышения качества и доступности специализированной медицинской помощи в регионе откроются семь центров амбулаторной онкологической помощи с полным спектром оборудования для комплексной и быстрой диагностики основных видов онкопатологии. Первый такой центр в 2019 году открылся в Гусь-Хрустальной городской больнице.