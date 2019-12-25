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25.12.2019 17:01
Проект: В регионах

Владимирская область вошла в число лидеров "дорожной программы"

В 2019 году Владимирская область вошла в число российских регионов-лидеров по строительству безопасных и качественных дорог.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Данные об итогах реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на совещании в Екатеринбурге озвучил министр транспорта правительства России Евгений Дитрих.

- На совещании в Екатеринбурге Евгений Дитрих назвал Владимирскую область одним из лидеров по выполнению федеральной программы "Безопасные и качественные дороги" по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сообщает администрация региона.

По данным властей, в этом году во Владимирской области удалось отремонтировать 83,1 километра дорог, в том числе 58 километров - региональной сети, 25,1 километра - в муниципальных образованиях Владимирской городской агломерации - во Владимире, Камешково, Лакинске, Радужном, Собинке, Ставрово, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском. Работы на объектах уже завершены. На эти цели выделено более 914 миллионов рублей.

Фото: Администрация Владимирской области
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Для повышения безопасности дорожного движения за счет средств нацпроекта и субсидии из регионального дорожного фонда во Владимирской области обустроили более 3400 погонных метров тротуаров, около 2800 погонных метров пешеходных ограждений, 12 остановочных пунктов общественного транспорта, 22 пешеходных перехода, четыре искусственные неровности, установлены 17 светофоров.

В 2020 году на обеспечение дорожной деятельности по программе "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы" во Владимирской области из регионального дорожного фонда выделят 306 миллионов рублей. Постановление о распределении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям подписал губернатор региона Владимир Сипягин.

- Больше всего средств (две трети от общей суммы) получит город Владимир - 200 миллионов рублей. По 20 миллионов рублей будет направлено в Камешково, Судогду, Суздаль и Юрьев-Польский. Собинке выделят 14 миллионов рублей, Радужному - 6 миллионов, Лакинску и поселку Ставрово - по 3 миллиона рублей, - пояснили в обладминистрации.

Фото: Администрация Владимирской области
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Все эти населенные пункты входят в состав Владимирской городской агломерации, где за время реализации нацпроекта доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям, должна быть увеличена с 59,1 до 85,3 процента. Общая протяженность дорог агломерации составляет 793,8 километра, она включает в себя 191,2 километра федеральных автодорог, 272,4 километра дорог регионального и межмуниципального значения и 330,2 километра - местного значения.

Всего на региональную составляющую нацпроекта из федерального бюджета с 2019 по 2024 годы планируют направить более 3,5 миллиарда рублей. На софинансирование мероприятий за шесть лет консолидированный бюджет Владимирской области направит почти 2,5 миллиарда рублей. На эти средства планируется привести в нормативное состояние 480 километров автомобильных дорог региона.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Реализация национальных проектов во Владимирской области

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