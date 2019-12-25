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25.12.2019 15:52
Проект: В регионах

Владимирским врачам выплатят по 2 миллиона рублей

Врачи, приехавшие на работу в небольшие города Владимирской области, в 2020 году получат по 2 миллиона рублей "подъемных".
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин утвердил порядок предоставления единовременных компенсационных выплат врачам первичного звена. Как сообщает администрация региона, начиная с 1 января 2020 года, при трудоустройстве в государственные медицинские организации городских населенных пунктов Владимирской области с населением свыше 50 тысяч человек, где не действует программа "Земский доктор", врачи будут получать единовременную компенсацию в размере 2 миллиона рублей.

Цель программы - привлечь в первичное звено перспективных врачей особо востребованных специальностей и укрепить кадровый потенциал региональной системы здравоохранения.

Фото: Администрация Владимирской области
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- Новая мера соцподдержки будет предоставляться участковым врачам-терапевтам и педиатрам, а также врачам общей практики (семейным врачам) в возрасте до 50 лет. Компенсационную выплату также могут получить врачи, переехавшие во Владимирскую область из других регионов при условии отсутствия предыдущей работы во Владимирской области не менее двух лет по месту основной работы, или перешедшие из медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, частной системы здравоохранения, расположенных во Владимирской области, при условии работы в них не менее двух лет по месту основной работы, - сообщили власти.

Чтобы получить 2 миллиона рублей, медработнику необходимо будет отработать не менее 10 лет со дня заключения трудового договора с медицинской организацией. Если врач нарушит условия договора, он вынужден будет возвратить в областной бюджет часть единовременной компенсационной выплаты пропорционально неотработанному времени.

Фото: Администрация Владимирской области
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Во Владимирской области действуют и другие меры социальной поддержки медиков, работающих в сельской местности и в малых городах. С начала 2019 года программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" помогли привлечь в систему здравоохранения 32 врача и 18 фельдшеров. Например, в Собинскую районную больницу благодаря мерам соцподдержки в этом году удалось привлечь 21 медработника, в том числе четыре врача: участковый врач-терапевт, уролог, психиатр и стоматолог-ортопед. Врач-уролог, принявший участие в программе "Земский доктор", уже получил в качестве единовременной компенсационной выплаты 1 миллион рублей.

Ожидается, что до конца 2019 года в рамках программ соцподдержки медиков в больницы региона смогут трудоустроиться еще четыре врача и шесть медицинских работников среднего звена.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Реализация национальных проектов во Владимирской области

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