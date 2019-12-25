Во Владимирской области достроили "замороженную" на 25 лет школу

В городе Кольчугино Владимирской области ввели в эксплуатацию среднюю школу-долгострой, открытия которой жители ждали более 20 лет.

В микрорайоне № 1 города Кольчугино завершилось строительство новой школы. Ее начали возводить еще в 1990-е годы, однако из-за сложной экономической ситуации не смогли вовремя ввести в эксплуатацию.

Строительство объекта возобновилось в 2017 году. Как рассказали в администрации региона, из-за проблем с подрядчиком за успешное завершение проекта пришлось бороться.

- С осени 2018 года мы управляли процессом строительства школы в ручном режиме. Серьезно продвинуться в решении проблемы удалось благодаря заключению договора цессии. "Тамбовэлитстрой" подписал соглашение с субподрядной организацией "Строй-Мастер". Тем самым удалось добиться значительного прорыва. Средства массовой информации выезжали со мной в Кольчугино в августе и видели, что мы на тот момент находились буквально в шаге от ввода школы в эксплуатацию. Процесс встал из-за августовского запрета Минфина оплачивать работу привлеченных структур. Мы стали искать другие пути, чтобы достроить объект. Пришлось вновь выходить на торги и заключать контракт с новым подрядчиком. Все тернии в кольчугинской школе еще на этапе строительства достались нам: администрации области, района, строителям. Для школьников и учителей их уже не осталось. Поэтому уверен, что ребята и педагоги будут здесь с удовольствием учиться и работать, - сообщил губернатор региона Владимир Сипягин.

Он вручил руководству нового учреждения образования сертификат на приобретение книг для школьной библиотеки.

Завершить строительство нового образовательного учреждения в динамично развивающемся микрорайоне города удалось благодаря нацпроекту "Образование". На возведение школы направлено почти полмиллиарда рублей: 282 миллиона поступили из федерального бюджета, 172 миллиона - из областного и 37,5 миллиона рублей - из местного бюджета.

Уже в начале 2020 года после получения лицензии школа примет более 600 учащихся 4-11 классов. По данным властей, открытие новой школы существенно снизит нагрузку на действующие учреждения образования, в которых занятия пока ведутся в две смены.

Ребят, которые придут учиться в новое трехэтажное здание, ждут современные классы, уютная столовая, два спортивных зала с душевыми и раздевалками, актовый зал на 280 мест, лаборатории по физике, химии, биологии. В школе есть компьютерные классы, кабинеты иностранного языка, кабинеты масляной живописи, рисования и черчения, слесарная, столярная и кулинарная мастерские, а также мастерская кройки и шитья. Для учеников начальной школы предусмотрены спальни и игровые. В новостройке оборудован отдельный медицинский блок, где расположены врачебный, стоматологический, процедурный и прививочный кабинеты. Во дворе организованы площадки для занятия гимнастикой, для подвижных игр и отдыха, оборудован стадион с площадкой для мини-футбола и дорожками для занятий легкой атлетикой.

Кроме того, в учебно-опытной зоне установлена теплица и участок для посадки декоративных растений. Под руководством педагогов дети смогут заняться выращиванием полевых, овощных культур и плодовых деревьев.