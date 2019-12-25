Во Владимирской области открыли многофункциональный стадион

В городе Юрьеве-Польском Владимирской области открылся реконструированный стадион "Труд" с искусственным льдом, футбольным полем и площадками для занятий различными видами спорта.

Торжественное открытие обновленного стадиона "Труд" прошло в городе Юрьеве-Польском Владимирской области. Участниками мероприятия стали губернатор региона Владимир Сипягин, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков и президент Федерации хоккея Владимирской области Алексей Конышев.

На обновленном стадионе площадью в 1370 квадратных метров расположились: хоккейный корт с охлаждаемым льдом, на котором одновременно могут находиться до 150 человек, четыре легкоатлетические дорожки по 400 метров и футбольное поле с натуральным газоном. В распоряжении спортсменов - тир для стрельбы из пневматического оружия на 10 и 50 метров, открытая площадка с мягким покрытием для игры в баскетбол и волейбол, тренажерный зал и раздевалки для посетителей.

- Это еще один объект, который будет работать на реализацию регионального проекта "Спорт - норма жизни". Занятия физкультурой и спортом в комфортных условиях, со всем необходимым снаряжением в Юрьеве-Польском становятся доступны для всех желающих. Выполняя национальные цели и задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным, мы шаг за шагом продолжаем повышать качество жизни наших земляков. И лучше всего это получается, когда мы объединяем усилия, - отметил глава региона.

Реконструкция стадиона "Труд" началась в 2018 году. Общая стоимость работ составила почти 160 миллионов рублей, из которых 150 миллионов поступили из областного бюджета. На культурно-массовых мероприятиях на стадионе может находиться до 260 зрителей. На время массового катания ледовая площадка рассчитана на 82 человека. Пропускная способность арены - до 150 человек в смену. Обновленный стадион соответствует всем современным требованиям. На арене созданы условия для занятий спортом, в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья.

По словам главы Юрьев-Польского района Сергея Монастырского, посещение стадиона для детей будет бесплатным.

В ближайшее время в Юрьеве-Польском появится еще один современный парк с прогулочными дорожками, зонированными местами отдыха и декоративными арт-объектами, а в областном центре власти планируют возвести новый спортивный комплекс на 3,5 тысячи мест.