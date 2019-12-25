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25.12.2019 13:43
Проект: В регионах

Во Владимирской области открыли сеть обновленных библиотек

В Селивановском и Гусь-Хрустальном районах Владимирской области в рамках нацпроекта "Культура" открыли три модельные библиотеки, где создана доступная среда для посетителей, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

В 2019 году во Владимирской области в рамках нацпроекта "Культура" открылись три модельные библиотеки в Гусь-Хрустальном и Селивановском районах. В новых модельных библиотеках создано современное социокультурное пространство, в котором будет комфортно и интересно как детям, так и взрослым посетителям.

В библиотеках обновлен книжный фонд, приобретена новая стильная мебель и современное оборудование, созданы новые возможности для занятий детей: станция юного физика, робототехника, театр кукол, фотокружок, мультстудия, стол песочной анимации. Теперь в обновленных библиотеках можно писать музыку, создавать сайты или мультфильмы. На модернизацию и новое наполнение библиотек из федерального, областного и местного бюджетов поступило более 20 миллионов рублей.

Фото: Администрация Владимирской области
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Как отметил губернатор региона Владимир Сипягин, развитие библиотечного дела - одно из ключевых направлений в развитии культуры Владимирской области.

- Наша библиотечная сеть насчитывает более 450 библиотек, а это значит, что библиотеки служат социокультурными центрами самых отдаленных сельских населенных пунктов, создавая для их жителей, особенно детей и молодежи, возможности творческой самореализации. Именно такие задачи ставит перед нами нацпроект "Культура". И мы готовы к их реализации. С 2019 года мы запустили специальное направление в областной программе развития культуры - по созданию модельных библиотек. Именно у нас в Боголюбово ранее заработала первая модельная библиотека в рамках пилотного проекта. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Книжным союзом, занимаемся разработкой программы развития детского чтения. Убежден, что создание комфортных, интересных, креативно работающих библиотек - это возможность для наших детей и в 21 веке оставаться представителями "самой читающей страны в мире", - сообщил глава региона.

По итогам V Всероссийского конкурса "Самый читающий регион", который проводит Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Владимирская область вошла в двадцатку самых читающих регионов страны.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Реализация национальных проектов во Владимирской области

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