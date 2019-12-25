Во Владимирской области открылся первый "детсад" для пенсионеров

Первый на территории Владимирской области "детский сад" для пенсионеров и инвалидов открылся на базе Муромского комплексного центра социального обслуживания населения.

Новый социальный объект - отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов - появился в городе Муроме. Он создан в рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Первыми "воспитанниками" необычного "детсада" для пенсионеров стали местные жители, которые в силу возраста и особенностей здоровья частично утратили навыки самообслуживания. Задача отделения дневного пребывания - обеспечить пожилым людям достойный уход, питание и интересный досуг, а также дать время для отдыха и личных дел родственникам, на попечении которых находятся тяжелобольные бабушки и дедушки.

- Это отделение создано, прежде всего, для улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, оказания помощи семьям, осуществляющим уход за такими людьми. Именно эту задачу перед нами поставил Президент Владимир Путин, - отметил на открытии центра губернатор Владимир Сипягин.

Утро в "детском саду" для пенсионеров начинается с зарядки и сбалансированного завтрака. Для бабушек и дедушек закуплены настольные игры, наборы для творчества. Специально обученные педагоги занимаются с пенсионерами рисованием, пением, танцами. За самочувствием подопечных следят медики и психологи. Пенсионеры гуляют на свежем воздухе, днем их ждет вкусный обед, а после 17.00 они возвращаются к своим родным. Благодаря посещению "детского сада" у пенсионеров улучшается настроение и сон, становится больше жизненной энергии. А их дети и внуки в это время могут спокойно вернуться к работе и не переживать, что в их отсутствие с пожилыми родственниками произойдет какая-то неприятность.

- Что мы ожидаем от этих социальных объектов? Во-первых, приобретение или восстановление навыков самообслуживания у граждан пожилого возраста и инвалидов, во-вторых, снижение напряженности в семье, и конечно, повышение жизненного тонуса и творческой деятельности получателей социальных услуг, - резюмировал Владимир Сипягин.

В ближайшее время во Владимирской области планируют открыть еще семь аналогичных отделений на базе стационарных учреждений и комплексных центров социального обслуживания населения.