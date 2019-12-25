Во Владимирской области построили семь площадок ГТО

В семи районах Владимирской области появились новые спортивные площадки для сдачи норм ГТО. В их создание власти вложили более 23 миллионов рублей.

Спортивные победы стали ближе для жителей Владимирской области благодаря новому оборудованию, установленному в регионе по федеральному проекту "Спорт - норма жизни", входящему в нацпроект "Демография".

В этом году в регионе ввели в эксплуатацию семь площадок для подготовки и проведения тестирования населения по видам испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

- Они открыты в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Меленковском и Петушинском районах, в Кольчугинском районе, - сообщили в администрации региона.

На обустройство этих площадок из федерального и областного бюджетов в 2019 году направлено в общей сложности более 23 миллионов рублей. Как отмечают власти, нормы ГТО школьники сдают не ради забавы. Для будущих выпускников значок ГТО - это возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

В 2020 году новые площадки ГТО появятся в Киржачском, Собинском, Судогодском и Юрьев-Польском районах Владимирской области.