Волна тепла накроет Москву на Новый год

Очередная волна теплой погоды подойдет к столице 30 и 31 декабря, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По словам синоптика, надежды на морозную и снежную погоду в новогоднюю ночь тают с каждым днем. Если в воскресенье и выпадет снег, то в последующие дни он начнет таять. Температура на Новый год скорее всего будет держаться в районе нулевых отметок, при этом возможны осадки в виде мокрого снега.

Однако в ближайшие выходные погода как раз таки обещает быть новогодней. В субботу и воскресенье температура в регионе может упасть до минус 5-7 градусов. При этом возможен небольшой снег.