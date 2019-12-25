В музее "Тульские древности" - филиале музея-заповедника "Куликово поле" собрали новогодние традиции, существовавшие на Руси до того, как в 1699 году Петр I "назначил" празднование на первое января.

Ведь День отсчета нового года в России переносился несколько раз. До XV века его встречали в марте, затем в сентябре. А в этом году мы будем праздновать Новый год первого января в 320 раз.

"Поелику в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого января", - говорится в изданном специальном петровском Указе.

В языческие времена на Руси Новый год отмечали 22 марта в один день с Масленицей. За ними наступал новый жизненный цикл - природа просыпалась и расцветала.

- Наши предки считали, кто не веселится на 22 марта, проживет наступивший год безрадостно и бедно. Зиму прогнали, солнышко закликали - значит, наступил новый год, - поясняет заведующая музеем "Тульские древности" Наталья Демина

После Крещения Руси в X веке появилось новое летоисчисление, и новый (Юлианский) календарь. Началом нового года стало считаться первое марта. В XIV веке русская православная церковь перенесла начало нового года на первое сентября. Для русского народа это имело глубокий смысл: уборка хлеба (страда) закончилась, впереди покой от всех житейских забот.

"Праздновали не столько новый год, сколько завершение сбора урожая. К празднику готовили куклу "Сноп". Ее делали из первого собранного снопа, она считались священной. А после сбора урожая делали куклу "зерновку", или "крупеничку", которая символизировала достаток в доме и благополучие в семье. В основе этой куклы - мешочек, наполненный зерном" - рассказали в музее.

Но самое главное в подготовке к новому году - уберечься от злых духов и привлечь благополучие. Поэтому надо весь дом украсить оберегами. Обережные новогодние куклы - зимние лихоманки (есть еще и весенние).

Еще в "Тульских древностях" выяснили, чем снежная баба отличается от снеговика. К слову, старинный Дед Мороз - дедушка суровый: бегает по полям, рекам - землю и воду сковывает волшебным молотом. А сам ростом невелик. У него не подарков просили, а молили, чтобы не заморозил и посевы на полях не побил. Чтобы его задобрить, кидали ему в окно ложку киселя. А снежная баба - это скорее сама зима, мрачная и холодная. Снеговик же - веселый работящий мужик, которого лепили с древних времен и ставили во дворах.

После указа Петра празднование Нового года приобрело знакомый всем нам прядок: ночные гулянья, хоровод у елки, фейерверки!