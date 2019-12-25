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25.12.2019 05:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Возьмите ребенка в семью

Как стать успешным приемным родителем?
Текст: Александр Филимоненко (Хабаровский край)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 292(8050)
Какими бы хорошими ни были детские дома, они не могут заменить ребенку полноценную семью. Только обретя в ней настоящую любовь и заботу, маленький человек получит шанс на достойную счастливую жизнь. Ежегодно на воспитание в приемные семьи детдома передают тысячи сирот.Какая семья может стать замещающей? Как оформить опеку? Что нужно для усыновления? На эти и другие вопросы читателей "РГ-Недели" отвечает социальный педагог хабаровского детского дома № 6 Анастасия Устинова.
Приемная мама и умываться научит. Фото: РИАН Приемная мама и умываться научит. Фото: РИАН
Приемная мама и умываться научит. Фото: РИАН

Чем отличается опека от усыновления? Сергеевы, Вяземский

Анастасия Устинова: В Семейном кодексе РФ установлены различные формы приема осиротевших или оставшихся без родительской заботы детей. Их можно взять под опеку в приемную семью, усыновить или удочерить.

Усыновление (удочерение) - приоритетная форма устройства детей в семью. При этом усыновленный ребенок приравнивается к кровному, и усыновители принимают на себя все родительские права и обязанности.

Опека - это принятие ребенка на правах воспитуемого. Ее устанавливают над детьми, которым еще не исполнилось 14 лет. Опекун берет на себя обязательства по воспитанию и содержанию ребенка. Важно, что в таком случае взрослый не будет иметь прав родителя, а его действия в отношении детей строго ограничены.

Каких детей можно усыновить или взять под опеку? Анна и Сергей Долгополовы, Хабаровск

Анастасия Устинова: Согласно ст. 124 Семейного кодекса усыновленными могут быть лишь несовершеннолетние, то есть максимальный возраст приемного ребенка не может превышать 17 лет.

Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет. Попечительство - над подростками от 14 до 18 лет.

Преимущественное право стать опекунами или попечителями ребенка перед всеми другими лицами имеют его родственники.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Можно ли разделять кровных братьев и сестер при усыновлении? А.С., Комсомольск-на-Амуре

Анастасия Устинова: В соответствии с ч. 3 ст. 124 СК РФ усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда оно отвечает интересам детей. Например, если они не проживали и не воспитывались вместе, не знали о своем родстве или не могут жить вместе по состоянию здоровья.

Можно или нет раздельно устроить в семью братьев и сестер, определяют органы опеки.

А самих детей спрашивают, хотят ли они в семью? Требуется их согласие? Анастасия Исаева, Амурск

Анастасия Устинова: Если ребенок достиг десятилетнего возраста, то согласно ст. 132 СК в общих случаях необходимо получить его согласие на усыновление.

В каком возрасте лучше всего усыновить ребенка? Смирновы, район имени Лазо

Анастасия Устинова: У каждого возраста свои особенности, у каждого ребенка особая жизненная история. И возможности будущих родителей индивидуальные. Поэтому ответить однозначно на этот вопрос невозможно.

Обязательна ли специальная подготовка для тех, кто хочет принять на воспитание ребенка? Родин, Амурск

Анастасия Устинова: Конечно. Курс подготовки включает девять занятий и состоит из трех блоков: социального, медико-психологического и педагогического. Занятия помогут вам разобраться в своих чувствах и намерениях, определить мотивы принятия решения. Вы получите необходимые знания, морально подготовитесь к приему ребенка. Занятия проводятся в группах. Программа подготовки кандидатов включает 70 часов. Учатся будущие приемные родители по субботам в течение двух месяцев. После окончания курсов им выдают свидетельства государственного образца. Подготовка замещающих семей проводится бесплатно.

Можно ли усыновить ребенка, если брак не зарегистрирован? Ольга Тарасенко, Хабаровск

Анастасия Устинова: Лица, не состоящие в браке, не могут стать усыновителями одного и того же ребенка, даже если пара подходит по всем другим критериям. Есть еще одно условие - если гражданин не состоит в браке, то разница в возрасте с приемным ребенком, согласно ст. 128 СК, должна быть не менее 16 лет. Но она может быть уменьшена при наличии уважительных причин.

Разрешат ли быть усыновителем или опекуном одному родителю? Павленко, Бикин

Анастасия Устинова: Не только одинокий взрослый вправе усыновить или взять под опеку ребенка. Если вы состоите в браке, вы тоже можете сделать это, оформив документы только на себя. В этом случае от другого супруга потребуется только письменное согласие. Но, конечно, школу приемных родителей лучше пройти обоим, поскольку вы вместе будете жить с ребенком.

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Могу я прийти в детский дом и забрать любого ребенка? А.Ф., Хабаровск

Анастасия Устинова: Увы, нет. Перед усыновлением вы обязаны посетить занятия в школе приемных родителей. Потом необходимо собрать пакет документов. За консультациями нужно обращаться в отдел опеки и попечительства по городу Хабаровску (ул. Калинина, 45, телефон (4212) 23-27-45). И еще вы должны помнить, что усыновление осуществляется только через суд.

Где можно поискать ребенка для усыновления? Романовы, Комсомольск-на-Амуре

Анастасия Устинова: Вы можете воспользоваться базой данных управления опеки и попечительства, защиты прав и интересов детей министерства образования и науки Хабаровского края (www.opeka.khabkrai.ru), а также федеральным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей (www.usynovite.ru). Сделав свой выбор, обратитесь в органы опеки за направлением на посещение детского учреждения, в котором находится понравившийся ребенок. Обратите внимание: направление действительно всего десять дней. Если они истекли, нужно получить новое. Помните, после посещения ребенка вы должны сообщить в отдел опеки о своем решении.

Кто не имеет права быть усыновителем?

- Лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

- Супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограничено дееспособным.

- Лишенные родительских прав или ограниченные в них.

- Отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей.

- Бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине.

- Лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права (перечень заболеваний утвержден постановлением правительства РФ N 542 от 1 мая 1996 года).

- Лица, которые не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ, на территории которого они проживают.

- Лица, не имеющие постоянного места жительства.

- Лица, проживающие в помещениях, не отвечающих санитарным и техническим требованиям и нормам.

- Лица, имеющие на момент усыновления судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.

Контакт

За консультациями можно обратиться в службу подбора, подготовки и сопровождения замещающих семей по телефону КГКУ "Детский дом №6" - (4212) 75-63-83.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск Практика усыновления в России

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