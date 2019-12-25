На Камчатке обстреляют лавиноопасные склоны вулкана

В среду на Камчатке запланирован предупредительный спуск лавин в районе вулкана Вилючинского.

Обстрелы лавиноопасных склонов будут проводиться с 8.00 до 22.00 по местному времени, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на руководителя Камчатского противолавинного центра Владимира Хуртина.

Он рассказал, что обстрелы будут выполнены силами подразделений минобороны. Лавины будут спускать на участках № 20 и 21 на склонах вулкана.

В сообщении отмечено, что профилактические мероприятия будут проведены в связи со сложившейся снеголавинной обстановкой, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций. Самопроизвольный сход снежных лавин представляет опасность для автодороги поселок Термальный - перевал Вилючинский и высоковольтной линии, расположенных возле лавиноопасных участков.

Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районах, где будет проведен предупредительный спуск лавин. Спортсменам и любителям экстремальных видов спорта также предложено воздержаться в ближайшие дни от поездок в указанные районы.