На Камчатке задержали судно с 10 незаконно пойманными кречетами

Камчатские сотрудники ФСБ и Росгвардии предотвратили вывоз из Петропавловска-Камчатского 10 незаконно пойманных на территории полуострова кречетов и задержали группу людей, занимавшихся ловлей краснокнижных птиц.

"Морское судно было задержано сразу после того, как отошло от причала", - отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из подозреваемых 65-летний капитан. Предполагается, что ему платили за нелегальный вывоз пернатых. Чтобы за кречетами было кому ухаживать во время плавания, в команду фиктивно оформили лишнего человека. Третий задержанный - местных житель, ловивший "товар" и содержавший птиц в неволе. В отношении браконьеров возбудили дело о незаконной добыче и обороте редких животных (часть 3 статьи 258.1 УК РФ).

Эту партию соколов собирались доставить в Хабаровский край, а оттуда переправить за границу. Сейчас их отправили в Елизовский районный зоопарк. Там они будут находиться временно, пока их не выпустят в дикую природу. Когда это можно будет сделать, решат орнитологи.