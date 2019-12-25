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25.12.2019 05:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке задержали судно с 10 незаконно пойманными кречетами

Текст: Дина Непомнящая

Камчатские сотрудники ФСБ и Росгвардии предотвратили вывоз из Петропавловска-Камчатского 10 незаконно пойманных на территории полуострова кречетов и задержали группу людей, занимавшихся ловлей краснокнижных птиц.

На Камчатке выпустили десять изъятых у браконьеров кречетов

"Морское судно было задержано сразу после того, как отошло от причала", - отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из подозреваемых 65-летний капитан. Предполагается, что ему платили за нелегальный вывоз пернатых. Чтобы за кречетами было кому ухаживать во время плавания, в команду фиктивно оформили лишнего человека. Третий задержанный - местных житель, ловивший "товар" и содержавший птиц в неволе. В отношении браконьеров возбудили дело о незаконной добыче и обороте редких животных (часть 3 статьи 258.1 УК РФ).

Эту партию соколов собирались доставить в Хабаровский край, а оттуда переправить за границу. Сейчас их отправили в Елизовский районный зоопарк. Там они будут находиться временно, пока их не выпустят в дикую природу. Когда это можно будет сделать, решат орнитологи.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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