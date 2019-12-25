Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль

Упавший в тайге в Хабаровском крае истребитель Су-57 перед крушением на восьмикилометровой высоте самопроизвольно вошел в крутую нисходящую спираль. Об этом ТАСС сообщил источник в самолетостроительной отрасли.

Вернуть самолет в нормальное состояние у пилота не вышло. Как пояснили агентству в оборонно-промышленном комплексе, предположительно, у машины отказала система управления.

Ранее сообщалось, что летчику удалось вовремя катапультироваться из истребителя. Когда его нашли, вертолетом Ми-8 отправили на авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, а после доставили в больницу. Сейчас пилота уже обследовали и отпустили домой.

Напомним, что жертв и разрушений на земле в результате авиапроисшествия не было. Это первая авария истребителя Су-57.