Ученые нашли способ тормозить рост раковых клеток с помощью водорослей

Биологически активные соединения из красной водоросли способны останавливать рост клеток рака пищевода. Это выяснили ученые Дальневосточного федерального университета, сообщает РИА Новости.

Красные водоросли растут в Японском море. Получаемые из них соединения - каррагинаны или каррагены - используют в пищевой промышленности в качестве натурального загустителя (E407).

При этом каррагинаны имеют лекарственный потенциал - они обладают противоопухолевыми, противовирусными, антибактериальными и многими другими полезными свойствами.

Теперь ученые Школы биомедицины ДВФУ подтвердили, что каррагинаны и их производные могут в лабораторных условиях останавливать рост клеток рака пищевода. Сейчас специалисты готовы изучить механизм влияния каррагинанов на рост опухолевых клеток, а затем перейти к доклиническим исследованиям на животных.