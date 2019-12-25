В Якутске сотни семей приобрели дешевое жилье, оказавшееся… непонятно чем. Сейчас в мэрии пытаются понять, что делать с этими постройками и как они вообще могли появиться на глазах у многочисленных контролирующих и надзорных органов, да и самой городской администрации?

Детей возле "жилых гаражей" можно увидеть лишь спешащими в школу или по другим делам. Здесь негде играть, потому что вместо дворов и детских площадок - проезды для машин. Фото: Владимир Таюрский

Длинные гаражные блоки в Новопортовском микрорайоне Якутска выглядят странно. Они двухэтажные. Над гаражными воротами - окна с занавесками, виднеются люстры под потолками, цветы на подоконниках. Все, как в обычных квартирах. Но так только кажется.

- Мы живем внутри многолетнего непрекращающегося кошмара. 279 семей заплатили за это жилье деньги под обещания застройщика, что все будет оформлено по закону. На деле ни одно помещение не признано жилым. По этим адресам нельзя зарегистрироваться, большинство жителей не могут оформить право собственности на свои квадратные метры, а за коммунальные услуги мы платим по повышенным тарифам, предусмотренным для предприятий и организаций, - рассказывает одна из обитательниц второго этажа Янина Кожакова.

Идея надстраивать над гаражами "квартиры" принадлежит руководителю гаражно-строительного потребительского кооператива "Маяк-XXI век" Николаю Васильеву. Первые двухэтажные гаражные блоки появились на этом месте более десяти лет назад. Их возводили без каких-либо разрешений, документы оформляли задним числом.

Покупателей помещений на втором этаже было хоть отбавляй. Не у всех хватает денег на нормальное жилье, а здесь за "квартиру" просили значительно меньше, чем в стандартных новостройках. Девелопер же получал двойную цену - за продажу гаражей и того, что выше.

Власти Якутска долгое время закрывали глаза на то, что в городе растет и активно заселяется целый квартал самовольных построек. И даже поощряли авантюру.

В одном из таких блоков мэрия приобрела несколько помещений и разместила в них управление Гагаринского округа, на территории которого все это происходит. Лишь при очередной смене персоналий в городской администрации застройщик натолкнулся на отказ чиновников подмахивать бумаги задним числом. А следующая смена руководства города задалась, наконец, вопросом: что со всем этим делать дальше?

К этому времени было сооружено семь блоков. Землю под них застройщик выбирал там, где хотел. Два блока, по данным департамента градостроительства мэрии, расположены в охранной зоне всех мыслимых инженерных коммуникаций (газораспределительных и тепловых сетей, водоснабжения, канализации, а также ЛЭП высокого напряжения). Поскольку такое соседство несет прямую угрозу жизни и здоровью людей, прокуратура добивается сноса этих построек.

Власти Якутска долгое время закрывали глаза на то, что в городе растет и активно заселяется целый квартал самовольных построек. И даже поощряли авантюру

В отношении остальных проводятся экспертизы на предмет того, можно ли (и каким образом) перевести помещения из категории нежилых в жилые. Результаты первой экспертизы подарили обитателям "квартир" надежду на скорое решение их проблем. Специалисты государственного унитарного предприятия "Рес­публиканский центр технической инвентаризации" пришли к заключению, что проблем особых нет - жить можно.

Однако в управлении Госстройжилнадзора на этом заключении не оставили камня на камне, отметив, что "оценка технического состояния несущих конструкций не выполнена ни по одному показателю", а "заключение не соответствует требованиям нормативно-технической документации".

Администрация города заказала другое исследование центру досудебных и судебных экспертиз. Уже первые выводы показали, что надежды на простое решение были иллюзорными. Эксперты пришли к выводу: исследуемые объекты непригодны для проживания по всем статьям.

По словам заместителя мэра Евгения Григорьева, чтобы люди могли там жить, нужно изменять геометрию вторых этажей и назначение гаражных помещений. То есть верх перестраивать, а низ освобождать от машин. Но люди покупали гаражи, чтобы ставить там свои авто, а не превращать их в кладовки.

У некоторых чиновников есть желание списать проблемы на самих жильцов: нечего было гнаться за дешевизной.

- А что мне было делать? В селе, откуда я родом, по моей специальности работы нет. При переезде в город денег хватило только на "жилой гараж", при этом меня уверяли, что никаких проблем с оформлением не будет, - рассказывает одна из обитательниц второго этажа.

История заселения у каждого своя, но загнала сюда людей нужда.

- Одна женщина, чтобы перебраться на гаражи, продала хорошую квартиру в нормальном доме по соседству из-за того, что муж болел и не мог подниматься на верхний этаж, - рассказывает Янина Кожакова.

Сама она прожила здесь около десяти лет и сейчас представляет интересы всех пострадавших от действий застройщика.

- Люди выбрали меня после того как бывшая наша управляющая компания обанкротилась, оставив перед поставщиками энергоресурсов долг в 22 миллиона, хотя с нас деньги собирала исправно. Прошлой осенью нас отрезали от тепла, лишь с помощью городских властей удалось его восстановить. Сейчас я как на работу хожу в прокуратуру в поисках выхода из всей этой ситуации, - говорит Янина Гамировна.

Тем временем

По данным мэрии Якутска, в городе выявлено 253 объекта самовольного строительства. Предприимчивые авантюристы действуют по отлаженной схеме: строят и сразу же заселяют людей. Пресекать в зародыше подобное строительство у городских властей пока не получается. Заместитель мэра Евгений Григорьев предложил сносить такие объекты, не дожидаясь решения судов и заселения, поскольку процессы могут тянуться годами. "Пусть они подают на нас в суд" - заявил он.

P.S.

В отношении Николая Васильева возбуждено уголовное дело. Он объявлен в розыск. Многие построенные им объекты арестованы за долги кооператива. Покупатели, которым он продал эти помещения, теперь могут оформить их в собственность только через суд. Получается не у всех.

К "гаражному делу" подключилась депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова. Она предложила мэрии решать проблему пошагово, ориентируясь на экспертные заключения. Люди ждут этих шагов со страхом и надеждой.