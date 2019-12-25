В Забайкалье двое парней убили и расчленили подростка в лесу

В поселке Агинское Забайкальского края двое 18-летних парней арестованы за жестокое убийство несовершеннолетнего, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Подозреваемые поругались со своим 17-летним знакомым, избили его, а затем вывезли на машине в лес, где убили, зарезав ножом. На следующий день обвиняемые вернулись на место, расчленили тело топором и спрятали в нескольких местах.

Родственники юноши обратились с заявлением о его пропаже. Через несколько дней преступников задержали. Мужчины полностью признались в содеянном. Им предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц (пункт "ж" часть вторая статья 105 УК РФ).