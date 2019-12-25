"АКОМ" начал поставки в Болгарию и стал "серебряным" "Экспортером года"

Новый внешнеторговый контракт заключен между АО "Торговый дом АКОМ" и фирмой "AKOM GROUP BATTERY LTD" из Болгарии.

Первая отгрузка продукции жигулевского завода, являющегося лидером по производству российских аккумуляторов, уже осуществлена в столицу Болгарии - Софию.

В 2020 году по данному контракту планируется экспортировать порядка четырех тысяч аккумуляторных батарей (АКБ) с последующим увеличением объемов поставок. Поставки включают как уже хорошо зарекомендовавшие себя бренды, такие как "АКОМ", "Reactor", "Bravo", так и высокотехнологичные новинки: "АКОМ + EFB", "ASIA" и другие.

Освоение нового сегмента мирового рынка предприятием из Жигулевска стало возможным во многом благодаря успешному сотрудничеству "АКОМ" с Российским экспортным центром (РЭЦ). Сотрудники компании обучились по специальной акселерационной программе РЭЦ в рамках национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Получив дополнительные знания и компетенции и успешно используя их, "АКОМ" в кратчайшие сроки расширил географию внешних поставок, выйдя на рынок Туркменистана, а теперь и Болгарии. Таким образом, на сегодняшний день компания "АКОМ" сотрудничает с 26 партнерами из 18 государств, обеспечивая порядка 65 процентов экспорта отрасли.

Успехи компании отмечены экспертами Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта. По итогам окружного этапа АО "Торговый дом АКОМ" занял почетное второе место в категории "Крупный бизнес" - номинация "Экспортер года в сфере высоких технологий".

"АКОМ" также расширил свое присутствие на рынке автопроизводителей. В ноябре 2019 начаты поставки АКБ с использованием инновационной технологии AGM на калининградский завод "Автотор" для производства автомобилей KIA CERATO. Кроме того, "АКОМ" получил номинацию на поставки аккумуляторов абсолютно нового формата ПАО "КАМАЗ" - для производства перспективных тягачей последнего поколения. Это грузовые батареи усиленной мощности 240АЧ, при этом изготовленные по уникальной технологии EFB. В России подобный аккумулятор создан впервые и аналогов не имеет.

На текущий момент общая доля поставок компании "АКОМ" на автозаводы России составляет порядка 55 процентов, причем продукция соответствует самым высоким международным стандартам качества.

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