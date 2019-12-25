Юный пациент пермского онкоцентра попросил необычный подарок

Под Новый год в благотворительном фонде "Берегиня" всегда много работы. Это и понятно - в такой удивительный праздник все ожидают чудес и подарков. А ребята, которым приходится бороться за собственную жизнь со злокачественными образованиями - тем более.

Уже много лет здесь существует такая традиция: подопечные фонда пишут письма новогоднему Волшебнику. Они рассказывают о своей жизни, мечтах, о том, какого чуда ждут в Новый год.

- Писем всегда бывает много, и они все разные, как и сами ребята, - рассказывает директор фонда Татьяна Голубаева. - Друзья фонда - предприятия, организации и простые люди с удовольствием присоединяются к нашей акции, выполняя детские пожелания. На каждое письмо находится свой добрый волшебник, и каждый из наших подопечных получает то, о чем писал.

По ее словам, в этом году фонд получил более 160 таких новогодних посланий. Кто-то просил игрушки, кто-то книжки, девочки - косметику, мальчики больше мечтали о гаджетах.

Но одно письмо было не таким как все. 17-летний Эдуард, который уже восемь месяцев находится в стационаре краевого онкодиспансера, предложил волшебнику… помочь больнице с лекарствами. "Дорогой Дед Мороз! - написал он цветными карандашами на альбомном листе. - Я пишу тебе с просьбой: пусть все деньги на подарок уйдут на покупку лекарств для онкобольных, лежащих в больнице. Лично мне подарок не нужен. Спасибо. Надеюсь на тебя".

У подростка сложный диагноз, связанный с заболеванием крови, и лечиться ему предстоит еще очень долго. По крайней мере, на больничной койке он пробудет до октября следующего года. И это непростое испытание. Тем более что его близким нечасто удается навещать, поскольку семья живет в очень отдаленном районе Прикамья. Письмо и сама история паренька никого не оставила равнодушными. Сотрудники "Берегини" рассказали об этом в соцсетях, и жители Прикамья за короткий срок собрали более 18 тысяч рублей.

Маленькие пациенты онкоцентра и их родители узнали об этой истории прямо на новогодней елке, которую организуют для них прямо в больнице. Ее ежегодно устраивает фонд "Берегиня" при поддержке администрации губернатора Пермского края в рамках проекта "Возвращение в детство". Эдуард прийти на елку не смог. Сотрудники фонда сами поднялись к нему в палату и рассказали, сколько добрых волшебников принимали участие в исполнении его желания, сколько средств, благодаря его письму, удалось собрать. Но без подарка Эдик все же не остался. Игроки футбольного клуба "Звезда" подарили ему календарь, вымпел и программки прошлых матчей. А еще - приглашение на все будущие игры этой команды, которые он сможет посетить, когда выздоровеет. Спортсмены не только зарядили паренька бодростью, но и передали ему уверенность, что рано или поздно здоровье к нему вернется. А это и есть самый дорогой и необходимый подарок.

Все пациенты онкоцентра, которые могут ходить, увидели настоящее новогоднее представление. К ним приехала их любимая "Театральная неотложка" со спектаклем "Стойкий оловянный солдатик". Актеры уже много лет завершают год таким выступлением.

- Это самое трогательное и ответственное выступление, несмотря на то, что мы даем по 70-80 спектаклей в год, - говорит директор "Дома актера" и автор проекта "Театральная неотложка" Елена Старостина. - Это особенные дети, ведь многие из них находятся в больнице очень долго. К ним нужен совсем другой подход и наши актеры знают, какой.

По ее словам, елки здесь почти всегда ведет один и тот же Дед Мороз. Он помнит и знает всех, кто собирается у него на елку в больничный коридор, на время превращающийся в зрительный зал. И, конечно, очень рад, когда они отправляются на новогоднее торжество в другое место. В этом году, например, на елку для полностью излечившихся детей в ДК Гагарина собралось более 80 ребятишек.

Кстати, на деньги, которые были собраны по письму Эдика, будут закуплены препараты, которые сопровождают основное лечение и требуются для общей терапии. Это противогрибковые, противовирусные, желудочные, печеночные и тому подобные лекарства. Ребенок должен начать их принимать сразу, как началось лечение, а не ждать когда врачебная комиссия примет решение о возмещении расходов. Так что подарок, который Эдуард заказал новогоднему волшебнику, действительно очень ценный для всех.

- Все подростки, попадая в стены онкологии, переживают огромный стресс не только от собственного диагноза, но и от всего происходящего вокруг, - говорит сотрудница фонда "Берегиня", которая курирует ребят, находящихся в стационаре. - Эдик тоже не исключение. В то время, когда его сверстники продолжают учиться и строить планы на будущее, он проходит лечение, каждый день борясь за жизнь. И его письмо написано от чистого, искреннего сердца. И оно заставляет задуматься.