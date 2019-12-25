К 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году, решили "перезапустить жизнь исторического центра". Гостиница 30-х годов станет жилым домом с общественными пространствами. А знаменитая по пьесе Горького "На дне" Бугровская ночлежка - фитнес-клубом или медицинским центром, а улица Ильинская должна преобразиться полностью: сейчас она обрела цифровую 3D-модель.

В 1,5 миллиарда рублей оценивается перепрофилирование объекта культурного наследия - гостиницы "Россия", расположенной в самом центре города с лучшим видом на волжские дали. Уже много лет здание пустует и постепенно разваливается - не спасает даже фальшфасад.

Так просто взять и переделать объект культурного наследия нельзя. После нескольких заседаний суда проект увидел зеленый свет. Директор научно-производственного объединения "Архстрой" Александр Дехтяр пояснил, что исторический облик здания, построенного в стиле конструктивизма, максимально сохранится. А вот его функционал изменится. Первый этаж, например, займут различные общественные пространства. Оставшаяся часть здания будет отдана под жилой комплекс.

Уже практически пережила процесс редевелопмента знаменитая Бугровская ночлежка конца XIX века, расположенная у подножия Кремля рядом с Ивановским спуском, где собирал народное ополчение Кузьма Минин. Считается, что именно она стала прототипом заведения из пьесы Максима Горького "На дне". Какое-то время в этом здании располагалось областное министерство социальной политики. Ирония истории: соцзащитой населения руководили из бывшего приюта для бездомных.