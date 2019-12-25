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25.12.2019 10:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сила хрупкой мечты

Нижегородская галерея фарфоровых кукол встречает гостей со всего мира
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 292(8050)
Фото: Мария Волкова/РГ Фото: Мария Волкова/РГ
Фото: Мария Волкова/РГ
В Нижнем Новгороде работает один из самых удивительных музеев России - галерея фарфоровых кукол "Хрупкие мечты". Удивителен он потому, что здесь собрана самая большая в Европе коллекция работ всемирно известного мастера из Германии - Хильдегард Гюнцель.

Путь к мечте

Дорога в галерею - это чистой воды метафора истории ее возникновения. Представьте себе промзону Московского района со всеми ее прелестями: покосившиеся заборы, заброшенная сторожка, какие-то рельсы, шлагбаумы... Пересекая все это, чувствуешь себя сталкером и не предполагаешь, что через несколько минут ты попадешь в сказку - то ли в декорации к балету "Щелкунчик", то ли внутрь музыкальной шкатулки, где под старинную музыку кружатся изящные танцовщицы.

Владелица галереи, нижегородский предприниматель Ольга Лобачева рассказывает, что ее путь к мечте был столь же контрастен и занял долгие годы.

Фото: Даниил Зинченко
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- В детстве я жила в Сормовском районе, родители трудились на заводе "Красное Сормово". Семья была, мягко говоря, небогатой, иногда не было нормальной еды, не говоря уже о красивых вещах или одежде. Я помню эту серость вокруг, когда каждая яркая деталь становилась настоящим событием, - рассказывает она.

Такой деталью была старинная немецкая кукла, которую привез из Германии дед-офицер. Она стояла в серванте, запертом на ключ, а бабушка строго следила, чтобы внучка Оля не покушалась на нее. На куклу можно было только смотреть через стекло, ни в коем случае не прикасаться и уж тем более - не играть.

- Я помню, что тогда дала себе обещание: я вырасту и непременно смогу купить много таких кукол! - смеется Ольга Юрьевна. Она начала работать в 16 лет и с первой зарплаты подарила маме по-настоящему красивую вещь: фарфоровую чашку, сделанную на знаменитом ленинградском заводе. Но до прекрасных немецких кукол было еще далеко.

В дело мастера влюбиться

Десять лет назад Ольга Лобачева, уже состоявшийся предприниматель, поехала в Москву на выставку и увидела куклу, которая ее потрясла. Это была "Мэри Рождественская" работы знаменитой Хильдегард Гюнцель. Через два года женщины, объединенные любовью к фарфоровым красавицам, встретились и подружились.

Сейчас в коллекции Ольги Лобачевой больше 100 кукол, 46 из них представлены в музее, причем 7 фигурок - единственные экземпляры в мире. За каждой из них стоит своя чудесная история.

- После открытия музея к нам от московского коллекционера пришло письмо, в котором говорилось, что у него есть кукла работы Хильдегард Гюнцель и он готов с ней расстаться ради музея, - рассказывает экскурсовод галереи Юлия Скугаревская. Кукла была на старинной лошади, впоследствии выяснилось, что таких лошадей всего две: еще одна находится в коллекции кинозвезды Деми Мур. А сделаны были лошадки в конце XIX века для детей канцлера Германии: в середине прошлого века игрушки оказались на аукционе, после чего стали частью композиции с фарфоровыми куклами.

Удивительна и история мастера: это тоже рассказ о пути к мечте. Свою первую куклу Хильдегард Гюнцель (по профессии - дизайнер одежды) создала в 32 года. Нелепая красотка в шляпке ничем не напоминает те произведения искусства, что стоят в галерее.

- До того результата, который устроил мастера, прошло 40 лет. Когда она сделала куклу Аурелию, то сказала самой себе, что это - та самая работа, к которой она стремилась. Аурелия стоит в нашей галерее, - рассказывает Юлия.

Около 950 работ вошли в собрание Третьяковской галереи в 2019 году

В куклах прекрасна и совершенна каждая деталь. Госпожа Гюнцель создала хрустальные глаза, настолько похожие на настоящие, что, кажется, кукла имеет душу, вот-вот вздохнет и пошевелится. Детали создаются в единственной ювелирной мастерской в Германии, они имеют и особый секрет крепления. Также мастер изобрела уникальный воск, которым покрываются работы: она работала над его рецептом свыше 20 лет. Именно он придает куклам тот светящийся изнутри эффект фарфорового личика, за которым гоняются многие красавицы. А эксперты сравнивают воск Хильдегард Гюнцель с лаком Страдивари.

История за историей

За год с момента открытия галерея успела полюбиться не только нижегородцам: специально ради коллекции в Нижний Новгород едут гости из США, Европы, Израиля. Посетителей встречает Юлия, занявшая в этом году третье место на конкурсе "Лучший гид России". Мастерство Юлии рассказывать захватывающие истории ценят и взрослые и дети: нередко часовая экскурсия растягивается на большее время, поскольку посетители не могут разойтись, задают вопросы.

- Наверное, сработал мой 27-летний опыт в журналистике и ораторском мастерстве. В экскурсии я соединила самые разные жанры, приемы работы с аудиторией. Помню, к нам пришли два подростка-футболиста с зелеными волосами. Сначала они подшучивали, а к концу слушали раскрыв рот, - смеется Юлия.

Только куклами "Хрупкие мечты" не ограничиваются: каждые 2-3 месяца экспозиция обновляется. На Новый год посетителей ждет особая экскурсия - не традиционная елка с Дедом Морозом, а погружение в рождественскую сказку. Весной появится новый повод заглянуть в гости к фарфоровым красавицам: в галерее откроется экспозиция картин известных нижегородских художников - Аси Феоктистовой, Анны Рябчевской, Натальи Панковой, Сергея Сорокина и других.

Кстати

Не так давно в галерее открыли новый проект - школу юных экскурсоводов. Двенадцать мальчиков и девочек учатся искусству владения словом, мастерству публичных выступлений, пониманию ценности вещей. На минувшем занятии детям предстояло не только составить связный рассказ на заданную тему и выступить перед коллегами, но и не испугаться самой настоящей телекамеры.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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