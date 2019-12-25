В городе Бор Нижегородской области подвели спортивные итоги уходящего года.

Лучшим тренером в результате народного голосования, проходившего на сайте "Твой Бор" с 3 по 12 декабря, стал Артем Воронов. О нем и его воспитаннице Регине Парпиевой "Российская газета" рассказывала неоднократно (подробности - на сайте "РГ").

За три неполных года занятий с Региной плаванием Артем сумел вырастить из нее спортсменку, которая на соревнованиях любого уровня завоевывает медали. Так, на недавнем первенстве России среди слепых в Салавате (Башкортостан) 18-летняя Регина выступила на семи дистанциях. В шести заплывах она вошла в тройку призеров, а 50 метров на спине преодолела быстрее всех.

- Теперь мы готовимся к взрослому чемпионату России по плаванию, который пройдет в январе, - поделился планами Артем.

Он, кстати, привел к успеху не только Регину: за четыре с лишним года, что он тренирует группу детей с ограниченными возможностями здоровья, до медалей доплыли многие из них.

Еще одна борская девочка - Вероника Шубенкова - в этом году привезла с III детского чемпионата мира по блицу и быстрым шахматам (он прошел в Минске) золотую медаль за победу в быстрых шахматах в своей возрастной категории. Она набрала восемь очков из девяти возможных.

Тем временем

Законодательное собрание Нижегородской области (ЗСНО) наградило авторов, чьи экспозиции в течение года выставлялись в здании регионального парламента. Редакцию нижегородского филиала "Российской газеты" в лице его директора Александра Сысоева (на снимке в центре) наградили за выставку "Российская газета" и ее друзья о Победе". Она представляла собой 18 планшетов с материалами газеты, посвященными Великой Отечественной войне и оборонной промышленности. "Благодарен "Российской газете" за эту работу. На представленных стендах рассказывается о малоизвестных событиях, историях, прочитать о которых можно только в "РГ", - отметил в мае на открытии выставки Евгений Лебедев, председатель ЗСНО.