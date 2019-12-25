Теплая зима отрезала заречные поселки Вятки от внешнего мира

Еще в ноябре понтонный мост через Молому возле поселка Суборь Даровского района Кировской области снесло высоким осенним паводком. Местные жители остались без единственной переправы через реку.

Набросали досок и пошли

Возможно, ситуация так и осталась бы незамеченной, если бы не местные жители: устав ждать, когда власти восстановят мост, они сделали "ледовую переправу" из досок, положенных поверх льда. По этой хилой дорожке каждый день дети ходят в школу.

Узнав об этом, следователи СУ СК РФ по Кировской области начали проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Даровского района. Сотрудники ведомства выясняют, как могло случиться, что четыре заречных поселка с населением в общей сложности более 300 человек (в том числе инвалиды и дети) остались без сообщения с большой землей.

Не дождавшись, пока будет принято процессуальное решение, власти организовали целую спецоперацию по возвращению моста: из резервного фонда областного правительства на проведение аварийно-восстановительных работ выделили более семи миллионов рублей, и дело пошло.

Монтаж понтонов начался 18 декабря, а ко вчерашнему дню все секции моста были установлены в нужном месте русла реки и скреплены между собой. Начата установка хлыстов и лафета для верхнего настила моста. Он должен быть полностью восстановлен в январе 2020 года. А пока для обеспечения безопасности пешеходов на берегу работает спасательный пост, на котором несут службу сотрудники главного управления МЧС России по Кировской области. Действует тросовая подвесная люлечная переправа для транспортировки на противоположный берег продуктов питания и необходимых лекарств.

"Кирпич" на подъездах к понтонам

Можно порадоваться за жителей поселка Суборь, которые благодаря своей рискованной инициативе хоть и после длительного ожидания, но добились восстановления моста. А что делать жителям других десятков отдаленных деревень и поселков, которые почти каждый год оказываются в такой ситуации в Кировской области? Этой осенью с 18 октября в связи с повышением уровня воды на реках региона было закрыто движение по 17 мостам в 13 районах.

Ко вчерашнему дню "кирпич" продолжал висеть на съездах к пяти понтонным переправам в Даровском, Зуевском, Лузском районах и Кирово-Чепецке. Оставалось нарушенным транспортное сообщение с восемью населенными пунктами. По одному наплавному мосту в Лузском районе и по трем неофициальным ледовым пешим переправам в Даровском районе есть пешеходное сообщение.

Так, в Лузском районе закрыто движение по наплавному мосту через реку Луза. Без транспортного сообщения остался поселок Боровица с населением 125 человек. Там точно так же шугой оборвало понтонную переправу. Сейчас идут работы по ее восстановлению.

В Зуевском районе остается закрытым движение по наплавному мосту через реку Чепца. Без транспортного сообщения остались три населенных пункта, где проживает почти 400 человек. Администрация района также обратилась с просьбой в управление защиты населения и территорий о выделении денег на восстановлению моста.

В Кирово-Чепецке движение по наплавному мосту через Чепцу в микрорайон Каринторф будет восстановлено только после снижения уровня воды, а он за минувшие выходные повысился на 14 сантиметров.

Есть ли решение проблемы?

Любопытно, что тот самый рискованный путь из досок через Молому в правительстве области назвали "неофициальной ледовой пешей переправой". Напомним, там сейчас идет доследственная проверка. И к каким выводам она придет, еще неизвестно.

Но известно другое: ситуация высветила многолетнюю проблему отдаленных заречных населенных пунктов региона, которые не только во время весеннего половодья или осеннего паводка, но даже из-за летних обильных дождей остаются без связи с большой землей именно из-за отсутствия обычных капитальных мостов через реки. А понтонные просто обрывает высокой водой.

Опрошенные "РГ" эксперты реального решения проблемы не видят. Строительство капитальных мостов стоит сотни миллионов рублей, и региону оно не под силу. К тому же численность населения таких поселков постоянно убывает, и через пару десятков лет вообще может оказаться, что такой мост ведет в никуда. Возможно, более дешевый путь решения проблемы - переселение жителей таких населенных пунктов. Но и это надо считать. Да и захотят ли люди покидать родные края?

В то же время стоимость восстановления каждого наплавного моста - миллионы рублей. И если помножить их на все, да с учетом того, что подобные ЧП могут повторяться из года в год - тоже выходит недешево. Вероятно, оптимальным было бы создать некую систему оперативной работы с такими мостами, чтобы это не становилось каждый раз чрезвычайной ситуацией.

А как у соседей?

Дорогу в Ярском районе Удмуртии, которая соединяет республику с Кировской областью, закончат ремонтировать в 2020-м. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, в следующем году приведут в порядок автотрассу Глазов - Яр - Пудем. "Мы, наконец, завершим реконструкцию дороги, соединяющей Удмуртию с Кировской областью - наверное, один из самых резонансных участков дороги для жителей республики", - сказал Бречалов. Председатель правительства региона Ярослав Семенов уточнил, что в будущем году ремонтные работы проведут на двух участках общей протяженностью в 7,4 километра. На это выделят 260 миллионов рублей. Всего участок дороги, который ремонтировали несколько лет, составит 22,1 километра. Общая сумма потраченных на это денег - 770 миллионов рублей. Семенов также добавил, что со стороны Кировской области дорога уже готова.

Ранее на этой дороге в дожди и распутицу ограничивали движение большегрузов. Из-за них на участке появлялись огромные колеи грязи, а легковые автомобили застревали и не могли проехать.

Комментарий

Дмитрий Сергеев, член регионального штаба Общероссийского народного фронта:

- В октябре мы поднимали проблему одного из таких мостов - у деревни Родыгино в Советском районе. Тогда жители пожаловались, что мост стал разрушаться, хотя в 2018 году власти потратили 6,9 миллиона рублей на его полный ремонт. После нашего сигнала местные чиновники получили представление от прокуратуры за то, что не организовали работу по содержанию и обслуживанию моста должным образом. В ноябре мост снова стал непроезжим, его затопило из-за подъема воды в Немде. На сегодняшний день движение там восстановлено, но в следующем году ситуация может повториться.

Эта проблема в Кировской области носит массовый характер. Из-за дождливого ноября затопило мосты не только в Советском, но и Даровском, Кирово-Чепецком, Афанасьевском и других районах. Подобные ситуации в Кировской области происходят ежегодно. На содержание понтонных мостов тратятся большие деньги, но каждый паводок приводит к такому результату. У дотационного региона нет средств, чтобы заменить эти конструкции на надежные дорогостоящие мостовые сооружения. Проблему нужно решать на системном уровне, а для этого нужна государственная программа. Насколько мне известно, уже в следующем году определенные средства из федерального бюджета на несколько объектов в регион поступят, но пока это капля в море.