С нового 2020 года в Ульяновске проезд на электротранспорте для школьников будет бесплатным уже после зимних каникул и до окончания учебного года. О таком решении сообщили власти региона. Таким образом, более 62 тысяч ульяновских учеников с начала третьей четверти и до летних каникул смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, предъявляя только справку обучающегося.

А муниципальные чиновники все это время будут отслеживать востребованность новой льготы и реальную заполняемость трамваев. В бюджете города на возмещение перевозчику убытков заложено 200 миллионов рублей. Но перечислены они будут лишь по предъявлении счетов после окончания эксперимента. Кстати, бесплатный проезд школьников на городских автобусах, введенный во втором по величине городе Ульяновской области, Димитровграде, в 2019 году, оказался очень востребованным.

- Сейчас мы просчитываем объемы финансовых средств, которыми необходимо поддержать реализацию данного пилотного проекта, - уточнил директор МУП "Ульяновскэлектротранс" Александр Мясников. При этом он подчеркнул, что предприятие само расплатится за электроэнергию с поставщиком, хоть и находится в непростой финансовой ситуации.

С 2020 года правом бесплатного проезда в городском, пригородном и межмуниципальном пассажирском транспорте (трамвай, троллейбус, автобус) Ульяновской области смогут пользоваться инвалиды и участников Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма, а также их сопровождающие. Льгота введена в связи с 75-летием Победы.