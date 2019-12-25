Умер легендарный советский генерал Махмут Гареев

Махмут Гареев был без преувеличения легендарной личностью. Свой боевой путь он начал в Средней Азии, воевал с басмачами.

Прошел всю Великую Отечественную войну - от обороны Москвы (в 18 лет командовал батальоном) до взятия Кенигсберга. Был много раз ранен.

После победы над Германией, отправился на Дальний Восток громить Японию.

В общей сложности Махмут Гареев он участвовал в шести войнах. Последняя из них - Афганская.

Помимо этого он сделал замечательную научную карьеру. Более 20-ти лет возглавлял Академию военных наук.

Был автором двадцати книг и сотен научных статей, посвященных военной тематике.

Махмут Гареев приложил много усилий для возвращения доброго имени татарскому поэту-герою Мусе Джалилю, который ошибочно считался предателем. С помощью генерала были найдены приказы гитлеровского командования об аресте и казни Муссы Джалиля.

До последнего дня жизни Махмут Ахметович пребывал в светлом уме и твердой памяти. Собирался посетить коллегию Министерства обороны России, но, увы, не успел.