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25.12.2019 12:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умер легендарный советский генерал Махмут Гареев

Текст: Олег Корякин
В Москве 25 декабря скоропостижно умер президент Академии военных наук, генерал, ветеран Великой Отечественной войны Махмут Гареев. Он скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщает Полпредство Татарстана в РФ со ссылкой на родственников Махмута Ахметовича.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Махмут Гареев был без преувеличения легендарной личностью. Свой боевой путь он начал в Средней Азии, воевал с басмачами.

Прошел всю Великую Отечественную войну - от обороны Москвы (в 18 лет командовал батальоном) до взятия Кенигсберга. Был много раз ранен.

После победы над Германией, отправился на Дальний Восток громить Японию.

В общей сложности Махмут Гареев он участвовал в шести войнах. Последняя из них - Афганская.

Помимо этого он сделал замечательную научную карьеру. Более 20-ти лет возглавлял Академию военных наук.

Был автором двадцати книг и сотен научных статей, посвященных военной тематике.

Махмут Гареев приложил много усилий для возвращения доброго имени татарскому поэту-герою Мусе Джалилю, который ошибочно считался предателем.  С помощью генерала были найдены приказы гитлеровского командования об аресте и казни Муссы Джалиля.

До последнего дня жизни Махмут Ахметович пребывал в светлом уме и твердой памяти. Собирался посетить коллегию Министерства обороны России, но, увы, не успел.

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