Для инвалидов-колясочников отсутствие пандуса - одна из самых серьезных проблем. Ведь возможность выбраться из четырех стен означает свободу, дает ощущение силы и самостоятельности. Человек чувствует себя полноценным.

По программе "Доступная среда" к потребностям инвалидов-колясочников, маломобильных групп граждан адаптируются многие объекты в городах и селах. Но если ты не можешь выйти на улицу, какой в них прок? И люди с ограниченными возможностями здоровья вынуждены решать проблему любыми путями.

К мечте - извилистым путем

Уже 16 лет 36-летний житель города Агидели Маргиз Сафаров прикован к коляске. У него травма позвоночника. Долгое время жил вместе с родителями на третьем этаже многоквартирного дома, и выбираться из четырех стен самостоятельно не мог. Конечно, никто не отказывал в просьбе придерживать коляску, когда Маргиз пытался спуститься по лестнице, но постоянно зависеть от других морально было тяжело. Думал, если переедет в квартиру на первом этаже, станет проще. Деньги на новую квартиру семья копила 15 лет. Год назад, наконец, состоялся долгожданный переезд.

- Я сразу стал советоваться со специалистами из городской администрации, архитекторами, строителями, юристами, как сделать пандус, чтобы все было правильно и по закону. Рассматривались разные варианты. Самый простой - установить обычный пандус в подъезде, но не вышло. Лестница слишком крутая. Затем хотели поставить электроподъемник, но замеры показали: места для него не хватает. Я уже потерял надежду, но однажды во время прогулки увидел цветочный магазин, расположенный в жилом доме, у которого был сделан отдельный выход в виде пандуса через балкон. Спросил у технических специалистов: возможно ли сделать так же у меня, мне ответили "да", - рассказал Маргиз.

Проверка на прочность

На разработку проекта ушло три месяца - раньше с такой задачей местные специалисты не сталкивались. Но самой большой проблемой стал финансовый вопрос: на какие средства этот пандус строить? Администрация города оплатила расходы на разработку проекта, но на остальное денег в местной казне не нашлось. У Маргиза претензий к чиновникам нет, они сделали что смогли.

- Городская администрация отправила запрос в республиканское министерство семьи, труда и социальной защиты населения, надеясь, что проект включат в программу "Доступная среда". Но ответ нас шокировал. Оказывается, дома, где проживают инвалиды, не входят в программу, устройством пандусов должна заниматься моя управляющая компания, - рассказал он. - Я тогда подумал, что финансов у управляющей компании немного, к тому же на их использование нужно получить разрешение жильцов, и начал искать меценатов. Требовалось 300 тысяч рублей. Обращался в различные крупные компании, но везде получал отказ. Тогда журналисты газеты "Огни Агидели" Лилия Загитова и Лариса Фомичева организовали сбор средств горожан. За месяц собрали 82 тысячи рублей. Сам накопил 68 тысяч рублей. Поэтому, посоветовавшись с родителями, решил недостающую сумму взять в кредит.

Собрав деньги, стал искать подрядчика.

- В управляющей компании сказали, что никогда ничего подобного не строили, поэтому вряд ли справятся, одна строительная организация озвучила свою смету - от 300 до 400 тысяч рублей. Но такая сумма нас не устроила. И тогда мой друг нашел строителей, которые согласились выполнить работу от начала до конца. По их смете выходило 350 тысяч рублей, но они сказали, что расходы, которые превысят 300 тысяч рублей, берут на себя. И все сделали отлично, - подытожил Маргиз.

Но история на этом не закончилась: одна уфимская компания, пожелавшая сохранить инкогнито, отказалась от новогоднего корпоратива. А 200 тысяч, предназначенные на развлечения, перечислила на погашение кредита Маргиза Сафарова.

"Выхожу, когда хочу"

Самодеятельный художник из села Кармаскалы Ахат Нурушев, известный под псевдонимом "Кудесник АХ", стал инвалидом-спинальником в 25 лет. Районные власти предоставили ему квартиру на первом этаже жилого дома. В помещении расширили дверные проемы, но вот о пандусе не позаботились. Ахат живет один, и чтобы выйти из дома, ему постоянно приходилось просить посторонних.

Он не раз обращался во все инстанции с просьбой сделать ему пандус с выходом из квартиры. Не дождавшись, решил построить его на собственные средства. Копил семь лет. Но оказалось, деньги - не самое главное.

- Если кто-то собирается сделать такой пандус, имейте в виду: это непростая задача. Надо разработать проект, сделать смету, найти исполнителей. Не все возьмутся за подобную работу. Кроме того, нужно провести собрание собственников и получить от них разрешение на строительство, и это очень сложно: люди зачастую не готовы пойти навстречу инвалиду. В конце концов и это препятствие я преодолел. Нашел мастеров, которые построили мне пандус. Он обошелся в 270 тысяч рублей. Я счастлив, это шаг к свободе, теперь выхожу, когда хочу. Правда, до сих пор еще не получил документы на квартиру после реконструкции.

Ахат Нурушев попытался добиться какой-либо компенсации понесенных расходов, ведь это немалые деньги, просил включить его в программу "Доступная среда". Но ему объяснили, что в программу входят проекты, стоимость которых начинается от 500 тысяч рублей.

- Я со своими 270 тысячами не дотянул до финансового "потолка", - говорит Ахат. - Думаю, законодателям есть над чем задуматься.

В тему

Не совсем понятно, за чей счет должна финансироваться установка пандусов в жилых домах. Например, уфимцу Максиму Никитину, живущему в многоквартирном жилом доме, в ответ на его просьбы сделать пандус, много лет присылали отписки, ссылаясь на отсутствие специальных городских программ, рекомендовали приобрести и установить это устройство за счет соседей, включив расходы в статью "Содержание". Соседи дружно отказались, и тогда чиновники посоветовали купить собственный подъемник или же переехать в частный дом.

Ситуация изменилась только после вмешательства "Российской газеты". Пандус в доме установили за счет средств городского бюджета.

Компетентно

Ирек Зарипов, депутат госсобрания - курултая РБ, многократный победитель Паралимпийских игр:

- Обустройство жилых домов пандусами - острая проблема. На одном из последних круглых столов, проведенных в госсобрании на тему социализации инвалидов, мы предложили два варианта решения. Первый: по примеру других регионов России выдавать инвалидам-колясочникам сертификаты на 200 тысяч рублей на строительство пандуса. Если смета превысит эту сумму, то доплатить нужно самим. Многих этот вариант устраивает. Второй: включить установку пандусов в перечень работ, проводимых в рамках ремонта подъездов. Пандусы ведь нужны не только инвалидам-колясочникам, но и тем, у кого у кого ограниченные возможности здоровья, маломобильным группам - престарелым, мамам с колясками. Поэтому речь идет не только об инвалидах, которых в Башкирии около 240 тысяч человек, и 13 тысяч из них - "опорники", но о гораздо большем количестве людей.

Свои предложения мы передали в правительство, также собираемся вынести на обсуждение на заседание совета по правам инвалидов, которым руководит глава республики Радий Хабиров.