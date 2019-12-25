В Башкирии мошенники под видом чиновников просят деньги с предприятий

Аферисты рассылают письма по предприятиям Башкирии за подписью вице-премьера правительства региона и министра труда РБ Ленары Ивановой, в которых просят финансово поддержать "общественно значимые мероприятия РБ". О том, что эти письма фальшивка, на своей странице в Facebook сообщила сама Ленара Иванова.

- Я таких писем не подписывала и не рассылала. Будьте бдительны, пожалуйста, товарищи! - написала в своем посте вице-премьер, прикрепив к нему лжеписьмо и счет, который предлагали оплатить предприятию.

В письме мошенники витиевато написали о "непростой экономической ситуации" в РБ и сообщают, что якобы некая компания из города Химки "Консалтинг Групп" прошла конкурсный отбор для реализации проекта по целевой программе, задача которой "обустроить жилье социально слабых групп населения". В связи с этим директора сельхозпредприятия попросили оплатить счет на сумму почти 60,5 тысячи рублей (смесители, раковина, подоконник, подвес и т.д.).

В письме есть ряд важных нестыковок, которые говорят о том, что скорее всего подготовили это фальшивое письмо не местные жители. К примеру, есть ошибки в должности Ленары Ивановой (она уже не и.о. зампремьера правительства, а вице-премьер), аферисты использовали бланк администрации города Уфы, есть ошибки в формулировках, да и подпись явно подделана.