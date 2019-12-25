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25.12.2019 10:56
Проект: В регионах

Новые возможности для каждого

Курсы повышения квалификации в рамках федерального проекта
Фото: Пресс-служба ЧГПУ Фото: Пресс-служба ЧГПУ
Фото: Пресс-служба ЧГПУ

С 2019 года в рамках национального проекта "Образование" реализуется федеральный проект "Новые возможности для каждого", направленный на формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами профессиональных знаний и приобретение ими современных профессиональных навыков. В текущем году в проекте участвуют 50 вузов России по различным направлениям.

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева стал обладателем федерального гранта.Он реализует программы повышения квалификации для работников образовательных учреждений. На курсах воспитатели детских садов знакомятся с актуальными вопросами образования ребенка в условиях новых ФГОС, учителя начальных классов - с методиками обучения младших школьников. Для педагогов также предусмотрены курсы по информационным технологиям в образовании, инклюзивному образованию, профилактике профессионального выгорания и управлению проектами. Обучение проходят более 1000 человек.

Разработанные курсы будут реализовываться ежегодно. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Центра непрерывного обновления компетенций: http://dop.chgpu.edu.ru.Телефон: (8352)22-36-74, e-mail: cpk.do@yandex.ru.

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