Клуб в маленьком лесном поселке Калыша Ичалковского района спас от неминуемого закрытия местный священник - протоиерей Сергей Сакович. Он организовал здесь уникальный музей моделей транспорта, представив 1500 экземпляров из своей коллекции: от легковушек и автобусов - до танков и самолетов. А главный экспонат - настоящий раритетный советский автобус ЛиАЗ, восстановленный батюшкой, - несколько лет возил прихожан и ребят из воскресной школы.

Секреты династии

Ярко-красные борта с желтой полосой, оконные стекла в морозных узорах, надпись "Осторожно, дети!" над кабиной водителя... Сейчас единственный в Мордовии автобус, бывший когда-то гордостью Липецкого автозавода, стоит на приколе в райцентре Ичалки - у Михаило-Александровского храма. Это основное место службы батюшки Сергия. Кроме того, каждую неделю он ездит в Калыши, а с недавних пор его назначили еще и в один из саранских приходов, где прежде служил его отец - ныне покойный Георгий Сакович.

В их семейной родословной династия священников берет начало шесть веков назад. На вопрос, откуда у потомственного служителя церкви страсть к автотехнике, собеседник пожимает плечами:

- Не знаю! Но я бредил автобусами с трех лет. Отец мой, кстати, с техникой тоже был на ты. Свой "Москвич" мог по винтику собрать и разобрать. И водить он меня учил, когда я еще до педалей не доставал. Советы его до сих пор помню: если ты сел за руль, то должен думать не только за себя, а за всех, кто на дороге, - за других водителей, пешеходов и даже кошек и собак, которые могут на трассу выскочить. Это правило мне потом много раз жизнь спасало. Отец родился в ссылке - в бараке, в казахстанской степи. Но у него никогда не было озлобленности - ни на советскую власть, ни на страну свою. В школе я был октябренком, пионером, даже председателем совета отряда - он мне ничего не запрещал. А вот уже в комсомол вступать я не стал - сам так решил. Помню, в 80-м попал в пионерлагерь от минобороны - замначальника лагеря был отцовский друг, полковник Генштаба. Там отдыхали дети офицеров и я - поповский сын. Мне специально легенду придумали: будто мой отец - майор танковых войск. В лагере действовал автокружок - там была настоящая черная "Волга"! И мы учились ее водить. Представляете, какое это было счастье для одиннадцатилетнего пацана?..

Свою коллекцию Сергей Сакович начал собирать еще ребенком. Как-то на полке универмага среди сувениров и вазочек он заметил маленький "жигуленок" - это была не игрушка, а настоящая модель. Увидев загоревшиеся глаза сына, отец сразу купил чудо-машинку. Позднее к ней добавились другие.

- Правда, те экземпляры не сохранились - сгинули в лабиринтах детства... - вздыхает собеседник. - Как и первые модели, сделанные своими руками из картона. А после школы я до армии устроился работать слесарем в автобусный парк. Вот где мне было раздолье! Облазил все автобусы с линейкой: все вымерял, чертежи делал сам... С годами, когда коллекция выросла, решил создать музей. Подумал: что я один со всем этим богатством, как Кащей над златом? Ведь это грех стяжательства. Пусть то, что я собрал, служит людям.

"Икарус" из детства и самолет Экзюпери

...Хрустальный воздух в заснеженном сосновом бору кружит голову. В поселке Калыша, затерявшемся среди заповедных лесов нацпарка "Смольный", кажется, остановилось время. Здесь нет интернета, а телефон показывает "вне зоны". На старом одноэтажном здании бывшей школы - две вывески: "Почтовое отделение" и "Православный приход". В этом же помещении с ними соседствуют клуб и библиотека.

- Я называю это МФЦ, - шутит отец Сергий. - Молельная комната в Калыше открылась семь лет назад. Раньше здесь размещались еще лесничество и ФАП, потом они закрылись. Почему решил оборудовать музей именно здесь? Несколько лет у меня была экспозиция в фойе Ичалковского ДК, но там нет условий для хранения экспонатов. В школе райцентра места не нашлось - она и без того переполнена. Тогда я вспомнил, что здесь, в Калыше, есть пустые помещения. Пошел к начальнику райотдела культуры: "Дайте мне две комнаты в аренду в Калышском ДК: хлам уберем, отремонтируем..." Она мне: "Батюшка, какая аренда? Завтра еду в республиканский минкульт - у меня список на закрытие шести Домов культуры!" - "И Калыша в этом списке?" - "Да... Подождите, а что у вас за идея?" - "Музей хочу открыть..." Та встрепенулась: "Вот вам бумага - быстро пишите концепцию!" После совещания звонит мне: "Ура! Калышский ДК - единственный из списка, который удалось отстоять".

Музей стал для деревни спасательным кругом. Хотя поначалу сельчане посмеивались, глядя на коробки с машинами.

- А теперь гордятся: как же, сюда и телевидение приезжало, и иностранные туристы. Студенты из Ирака, побывавшие здесь, были в восторге. Они мне потом привезли экспонаты с родины - видите, машины такси и полиции с иракскими номерами? - показывает собеседник. - А вот этот "ЗиС-5", рабочая лошадка войны, и английский танк "Черчилль", поставлявшийся нам по ленд-лизу, сделаны моими учениками - ребятами из воскресной школы, я веду там кружок, - рассказывает отец Сергий.

Подумал: что я один со всем этим богатством, как Кащей над златом? Ведь это грех стяжательства. Пусть то, что я собрал, служит людям.

Стройные ряды "Икарусов", армада "ПАЗиков" всех мастей, миниатюрные копии легковушек, танки, самолеты, а рядом - шикарная советская "Победа".

- Ее мы с дочкой полтора года собирали, - говорит священник. - А самый дорогой для меня экспонат - вот этот американский самолет времен Второй мировой "Лайтнинг". На таком летал мой любимый писатель Антуан де Сент-Экзюпери - в юности я мог цитировать его целыми страницами. Только у него был серебристый - разведчик, а этот - истребитель. Это первая моя профессиональная модель, выполненная в масштабе 1:48, я делал ее девять месяцев. В середине 90-х впервые показал ее на выставке - и занял первое место. А недавно получил посылку от пенсионера из Калининграда - он прислал мне 100 моделей из своей коллекции. И так тепло стало на душе!

По бумагам, население Калыши сегодня - около 80 человек. Реально зимой народу здесь остается вдвое меньше. Центр жизни для сельчан - местный ДК. Чудом уцелевшая печка-голландка в библиотеке оклеена обоями. Щели в стенах прикрывают написанные маслом картины.

- Красиво, правда? Это работы нашей бывшей учительницы. Отец Сергий увидел, что они стоящие, привез мастера, он рамки сделал, - делится заведующая ДК Мария Ермолаева. - Клуб - единственное место, куда ходят люди: просто поговорить, пообщаться. Придут на почту за пенсией, посидят, обсудят новости. По праздникам накрываем стол в трапезной. Когда на каникулы к нашим пенсионерам приезжают внуки, в библиотеку приходят целыми семьями. Я ребятам рассказываю: "Вот эту книгу еще твоя мама читала". Сейчас готовимся к Новому году. Интернета у нас нет, сценарии в журналах ищем, распределяем, кто будет Дедом Морозом, кто - Снегурочкой. Так и цепляемся за жизнь.

Автобус для прихода

Самый ценный экспонат своей коллекции - автобус ЛиАЗ - отец Сергий нашел... на огороде.

- Заехал как-то по делам к знакомому - владельцу ритуальной фирмы. Жил он в Саранске в частном секторе. Смотрю - в огороде у него автобус стоит, колесами врос в землю, без сидений, поручней. Хозяин рассказал, что раритет достался ему в 90-е по дешевке. Пытался на нем бизнес наладить, но потом бросил. Открыли капот - а там трава растет! Он на спор пообещал его завести. Снял с "жигуленка" аккумулятор, поставил на автобус - и тот завелся с первого раза! Увидев мой интерес, предложил купить... - рассказывает священник.

Каким-то чудом проржавевший ЛиАЗ доехал из Саранска в Ичалки. Еще одним приключением стало путешествие на Борский ремонтный завод после отказа двигателя - автобус пришлось тащить туда на буксире.

- Когда мне назвали стоимость ремонта - почти 500 тысяч рублей - я приуныл: откуда у прихода такие деньги? - делится отец Сергий. - К счастью, на заводе отнеслись с пониманием: "Батюшка, оставьте его у нас. К нам партии техники подгоняют, мы детали и краску для них закупаем - и для вашего заодно закупим. В итоге выйдет недорого". В августе 2010-го забрал его - как новенький! Это один из последних ЛиАЗов, 1992 года выпуска, символ эпохи - по сути, музей на колесах.

Обновленный красавец ЛиАЗ семь лет верой и правдой работал при храме, на нем батюшка возил прихожан на экскурсии, а ребят из театральной студии при воскресной школе - на гастроли.

- Казалось бы - баловство. А когда он у нас появился, в приходе совсем другая жизнь началась. Мы на нем все святые места объехали в радиусе 70-80 километров - он овраги и буераки не хуже джипа преодолевает. С детскими спектаклями по всему району выступали, даже в Болдино и Саранск ездили: костюмы на поручнях висят, весь реквизит умещается. А осенью заготавливали в окрестных селах картошку и овощи для духовного училища, грузили аж до потолка, - говорит собеседник.

Когда три года назад приходской ЛиАЗ заглох, отец Сергий поначалу подумывал продать его, а вырученные деньги пустить на строительство колокольни. Но бабушки-прихожанки встали за автобус горой.

- Я его, конечно, починю, - улыбается настоятель. - Ведь теперь это уже одна из местных достопримечательностей.